V loňském roce přivítali v táborské porodnici na světě 885 miminek. Jako v jediné nemocnici v Jihočeském kraji tady mají rodičky od září nově možnost využít při porodu vaginální napářku.

Lékaři gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Tábor a. s. Hana Kosobudová a Štěpán Hájek. | Foto: Archiv Nemocnice Tábor, a. s.

Trend dnešní doby, a to co maminky v Nemocnici Tábor, a. s. pozitivně vítají, je přizpůsobení porodního oddělení co možná nejvíce domácímu prostředí. Proto se i naše oddělení snaží vyjít vstříc maminkám.