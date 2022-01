Jde o tzv. parní díry o průměru i metrů v ledu na stojících vodách. Ke vzniku potřebují čistý průzračný led, kterým sluneční paprsky mohou proniknout až na dno a ohřívat je. Jestliže tam teplota vody stoupne na čtyři stupně, začne "bublina" kapaliny stoupat a nahoře rozpouštět vrstvu ledu ve hvězdicovém "mustru". "Podobný můžete reprodukovat i doma, když nalijete trochu studeného mléka do šálku horké čokolády a směs se pomalu promíchává," píše austronews.com. Nesmí padat sníh, který by světlu bránil v cestě ke dnu… Tím se jev stává vzácným a vyvolává u nezasvěcených spekulace třeba o dopadu meteoritů, píše PNP.

Katolíků za humny ubylo

V Mühlviertlu, regionu Horních Rakous u hranic s jižními Čechami, je aktuálně 214 954 katolíků. Loni jich 2354 z církve vystoupilo, nejvíc v Urfahru-venkov 828 a ve Freistadtu 597. Nově 117 lidí přistoupilo, nebo se vrátilo. Úbytek církev vysvětluje pandémií, která omezila možnost oslovovat věřící, a také zhoršila jejich finanční situaci, takže šetří na církevní dani.

V Bavorsku "omezili" vítr

V prvních třech čtvrtletích roku 2021 bylo v Bavorsku povoleno šest nových větrných elektráren, ale poprvé od zavedení pravidla 10-H o odstupu věží od nejbližšího obydlí v desetinásobku jejich výšky před sedmi lety nebylo vystaveno žádné povolení k provozu, píše PNP. A srovnává - v roce 2012 bylo těchto žádostí 271, rok nato 400, pak 220 - a předloni jen tři.

Od sousedů: Únorová dvojková data přitahují, Bavorsko živí další Němce

Odvážná lyžařka!

14letá lyžařka si vyrazila v neděli na Dachstein-západ sama. Vyjela ze sjezdovky do neschůdného terénu, mobilem informovala rodiče a poslala jim fotografii místa. Ti zavolali horské záchranáře, kteří na běžkách a pěšky vystoupali strmým zalesněným svahem o 150 metrů výš a dívku dovedli nezraněnou do údolí.

V těžké situaci na Dachsteinu si dívenka věděla rady!Zdroj: Deník/OÖN

Ilustrační obraz terénu je od Marlies Czerné. Foto: Deník/OÖN

Televize podražila

Příjem vysílání televize ORF a rádia bude od 1. února dražší - 18,59 eura měsíčně, o 1,38 eura víc než dosud, píší OÖN. Televize "přitlačila" 1,01 eura na 13,62, rádio 37 centů na 4,07 eura. List doplňuje, že z poplatků pobírá ORF nyní kolem 650 milionů eur.

Otec znásilňoval dceru

Okresní soud v Mnichově probírá od pondělka případ 75letého muže obžalovaného z 288násobného znásilnění vlastní dcery, informuje Donaukurier. Začal s tím, když dívce bylo sedm let, a pokračoval více než třicet roků, do jeho zatčení v listopadu 2020… Koncem devadesátých let s ní zplodil dítě. A to jsou žalovány jen činy, které ještě nejsou promlčeny a pro které je příslušný německý soud. Italská rodina totiž žila mnoho let na Sicílii, a co se tam dělo, spadá pod pravomoc italské justice, uvedl DK.

Obžalovaný označuje dceru za nevlastní. Sex s ní nepopírá, vždycky se jí ale ptal, jestli to chce, nikdy ji prý neznásilnil, všechno bylo dobrovolné. Jestliže k tomu došlo v jejím dětském věku, pak čin dívka vyprovokovala, když ležela mezi ním a matkou v posteli…

Od sousedů: Neuznává stát, protože ho má za firmu. Dostal podmínku

Podle obžaloby poškozenou bil a kontroloval všechny oblasti jejího života, takže už v dětství byla izolována od okolí a nebyla schopna navázat delší sociální vazby.

Soud počítá se čtyřmi jednacími dny, rozsudek by mohl padnout 26. ledna.

Prodali nejmíň aut za 37 let

V Rakousku bylo loni přihlášeno do provozu nejméně nových osobních aut za 37 let, píší OÖN. Bylo jich 239 803, proti roku 2020 o 3,6 % méně, ve srovnání s předkoronovým rokem 2019 dokonce o 27,2 %. Čistě elektrických vozidel bylo loni 13,9 % nově přihlášených. Alternativních bylo jen o 1400 kusů méně než benziňáků. Ze značek měly největší podíl na trhu BMW - 15 % - před Škodou 9,1 %.