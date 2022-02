Byla rozvedená s afghánským manželem. Zanechala dvě děti ve věku 9 a 13 let. Oběť i pachatelé žili v Německu několik let, píše Donaukurier. Mrtvou pak bratři v kufru převezli do Bavorska a pohřbili u Ehekirchenu. Státní zástupce je přesvědčen, že ji zabili, protože se nepodřídila morálce rodiny. Hlavní líčení bylo odročeno.