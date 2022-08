Ve čtvrtek veletrh odstartuje v 19 hodin pořadem nářečových textů v tradici pověstného Franze Stelzhamera - jeho nejznámější "Veselý Eicht" slaví 160 let stejně jako freistadtský veletrh. Čtení doplní lidová hudba, také kapely Rainbacher Böhmischen, která se "upsala" české dechovce.

V pátek bude po příjezdu osobností v kočáře z náměstí na výstaviště slavnostní zahájení s čepobitím ve festivalovém stanu "Da Wirt 4s Fest" v 11 hodin. Hudební budíček předtím obstará kapela spolku kamarádů a občanské gardy města Freistadtu. Den je dnem zahradničení, od 14.30 s televizním "biozahradníkem" Karlem Plobergerem. V 15 hodin bude hrát dechovka Motýlek, od 19.30 kapela Die Partyhirschen.

V sobotu bude den mládeže a rodin. Otevře jej v 11 hodin budíček kapely Die Kurvenschneider. Venkovští mladí absolvují lesnickou soutěž, na pořadu budou interaktivní akce regionálních organizací, sporty pod širým nebem a módní show Elfi Maisetschlägerové.

Neděle bude podle anotace zážitkem lesa a dřeva pro mladé i starší jako den lesáků mj. se stahováním dřeva s koňmi a od 11 hodin soutěží tanečníků s dřeváky.

Pondělí má téma Obilí a lidé - od sklízení k pojedení. Chce prezentovat výmlaty kdysi a dnes, tance s cepy, pečení chleba, ochutnávku pšeničného piva i ovesných vloček pro děti. Podrobnosti například na www.messehalle-freistadt.at.

Vinu "do určitého stupně" připustil v pondělí u vídeňského zemského soudu 49letý muž obžalovaný z týrání zvířat. 30. března začal kopat do maltézáčka uvázaného u bočního vchodu Paláce Kinských očividně z rozzlobení z toho, že ho pracovník ochranky kvůli jeho podnapilosti a nepřístojnému chování vyvedl z vernisáže. Pes uhynul cestou na veterinární kliniku.

Jeho 73letá majitelka vernisáž rovněž navštívila. Protože svého malého čtvernožce nechtěla vynášet po schodišti do výstavních prostor, uvázala ho na nejnižší podestě. Tam si ho povšimnul obviněný a pustil se do něho. "24letá svědkyně viděla, jak opakovaně v pracovních botách s ocelovou špičkou psíka kopal a smál se u toho," popsal Donaukurier.

Obviněný připustil, že se choval nevhodně a musel proto vernisáž opustit. "Nebylo mi dobře už celý den," vypovídal. Nejprve si prý doma vypil jedno až dvě piva, ale byl úplně fit. Na vernisáži pak "pravděpodobně pil trochu moc rychle sekt a víno" a alkohol na něho zapůsobil. Proč se pustil do psa, už neví: "Snad jsem měl zkrat. Něco takového to muselo být…" Už si pamatuje jenom, že "do něčeho jednou nebo dvakrát kopnul". Nevěděl prý, že je to zvíře…

Omluvil se před soudem majitelce psa, která se jako svědkyně zřekla připojení se k řízení jako vedlejší účastník a nepožaduje žádnou náhradu škody. „Je mi to opravdu extrémně líto, tohle bych za normálních okolností neudělal," řekl jí obžalovaný. Psa prý dokonce od vidění znal, potkával ho s paničkou často při venčení. "Taky jsem ho jednou pohladil," uvedl.

Hlavní líčení bylo odročeno k výslechu dalších svědků na 16. září.

Rekordní bludiště v kukuřici

V Attingu v dolnobavorském okrese Straubing-Bogen je bludiště v poli kukuřice velkém 16 600 metrů čtverečních. Podle institutu německých rekordů v Hamburku je největší na světě, píše Donaukurier. Jeho pět motivů má nabízet zábavu a hádanky různé obtížnosti.

V roce 1998 vyřezala rodina Hiendlmeierových labyrint ve svém poli poprvé. Od té doby pokračuje ve dvouletých intervalech. Letos se témata týkají starého Egypta. Bloudění není zadarmo− děti od čtyř let a studenti platí vstupné na den šest eur, dospělí osm. K areálu patří také dětské hřiště a pivní zahrádka.

Nežádoucí dron

Dron v zahradě udivil v neděli kolem 21. hodiny obyvatelku Mengkofenu (okr. Dingolfing-Landau). "Podle policie řídil neznámý bílý létající objekt rovnou k terase poškozené a filmoval v jejích prostorách," píše DK. "Stroje o velikosti asi 30 centimetrů si žena povšimla už několik dnů předtím v blízkosti bydliště a na firemním pozemku. V této souvislosti policie upozorňuje, že lety dronů s kamerou nad pozemky s bydlením nejsou dovoleny. Jejich piloti musejí být podle nařízení EU registrováni u spolkového úřadu letectví. Od zákazu přeletů a registrační povinnosti jsou osvobozeny jen drony do 250 gramů váhy." Po "vetřelci" z Mengkofenu pátrá policie v Dingolfingu a prosí o případné informace na tel. 08731/31440.