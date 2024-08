Opravárenská kavárna v Kunstraum ve Waldkirchenu oslaví druhé výročí od svého vzniku otevřením v mimořádném čase. V pátek 13. září bude možné kavárnu navštívit v době od 16 do 19 hodin. Mluvčí úřadu Andrea Hohenwarter upřesnila, že kavárna byla otevřena na podzim roku 2022. „Při druhém výročí můžeme udělat pozitivní bilanci. Na opravárenském stole se vystřídalo přes sto padesát spotřebičů. Od žehliček až po motorové pily. Zhruba třetina z nich byla úspěšně opravena. Za to vděčíme dobrovolníkům,“ doplnila referentka ochrany klimatu okresního úřadu Freyung-Grafenau Eva Osterer.

Základní myšlenka kavárny byla „Opravovat místo vyhazovat“. A tak návštěvníci kavárny přinášejí rozbité věci, které jinak leží v zásuvkách nebo by jinak skončily v recyklačním centru. Většinou se jedná o elektrospotřebiče, jako jsou kuchyňské spotřebiče nebo vysavače, ale nechybí ani opravy jízdních kol a drobné truhlářské práce. Opraváři na čekají v umělecké místnosti s potřebným nářadím a odbornými znalostmi. Díky dobrovolnické práci nejsou s opravami spojeny žádné náklady na opravy. Vzhledem k rostoucímu počtu návštěvníků iniciativa neustále hledá posily do týmu opravářů a organizátorů. Zapojit se do týmu může každý, kdo rád opravuje nebo se chce jen naučit opravovat různé věci. Hobby kutilové jsou stejně žádaní jako jako profesionálové. Každý zájemce se může předem informovat nebo se rovnou nezávazně zastavit v dílně.

Ti, kdo chtějí, mohou rovnou také přiložit ruku k dílu při jednoduchých opravách a získat rady od zkušených pomocníků.