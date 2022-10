Hasiči vysvoboditelé

Do rubriky Happy end deníku OÖN se zapsali dobrovolní hasiči z Althofenu. Místní sedmiletý klučina se při hledání Pokemona zavřel do telefonní budky a její dveře se kvůli mechanické závadě nedaly otevřít. Hasiči odmontovali část boční stěny a malý vězeň mohl vlézt na svobodu. Se zachránci se pak vyfotografoval.

Zachránci se zachráněným.Zdroj: Deník/OÖN

Pro dobrotu v plamenech

Rozlitý benzín v sobotu večer "vypálil" v St. Ulrichu osobní auto, jeho 40letý majitel utrpěl popáleniny na pravé ruce, půlce obličeje a hlavy. Jak napsal Volksblatt, poškozený chtěl jen prokázat službu kamarádovi a dovézt mu benzín do motorky. Během jízdy mu plný kanystr spadl a trocha pohonné hmoty z něj vytekla. Po dotankování udělal ochotný pomocník fatální chybu - nastupoval do vozu se zapálenou cigaretou. Jakmile otevřel dveře, benzinové páry okamžitě vzpály. Náhodný kolemjdoucí policista aktivoval záchranné složky, hasiči dělali, co mohli, ale totální škodě na autě nezabránili. Zraněného dovezl přítel do nemocnice v Klagenfurtu k ošetření.

Lázně v Bad Füssingu jedou dál

Provoz i v Čechách známých lázní v okrese Pasov je možný i za stoupající ceny energií a možného nedostatku plynu i v zimě, napsala PNP. Starosta Tobias Kurz ohlásil, že neplánují omezení a redukci služeb: "Naše termální voda je státem uznaný léčebný prostředek a lázně jsou částí zajišťování zdraví," řekl.

Lázně, které ročně navštíví na 1,6 milionu hostů, nabízejí vodní plochu na 12 000 metrech čtverečních. Termální voda do nich přitéká teplá 56 stupňů z tisícimetrové hloubky. Hodinu co hodinu je to 100 000 litrů vody obohacené sulfidy v neměnném složení už 80 let. Kromě tří lázní ji odebírá i 20 hotelů.

Šéf komplexu Karsten Fuchs ujišťuje: "Všechny lázně budou dál celoročně zásobeny přírodně horkou léčivou vodou." K jejímu "dobývání" zařízení nepotřebuje žádnou energii.

Provoz Johannesbad má přes 4500 metrů čtverečních vodní plochy a je největší léčebnou lázní Německa. Patří k němu třináct medicínských bazénů s teplotou vody 27 až 39 stupňů, vlnové koupaliště, laguna se slanou vodou atd. Otevřen má být dál i zdejší Svět saun.

V dalších lázních komplexu "Eins" čeká hosty dvanáct termálních bazénů, od léčebných koupelí k "šampaňským střikům" s teplotou vody 30-42 stupňů. V provozu Europa Therme má voda 27-40 stupňů. "Všechny atrakce a formy terapií zůstávají beze změn," říká vedoucí Barbara Hasenbergerová.

Gymnazisté zabalili kostelní věž

Deset žáků gymnázia s řadou pomocníků zahalilo bílým obalem v sobotu v rámci školního projektu 30 metrů vysokou kostelní věž v dolnofranckém Karlstadtu s 15 000 obyvateli. Jimi vytvořený umělecký objekt inspirovaný známým tvůrcem Christem nese název «Wrapped Clock Tower».

"Že je věž ,betonového´ kostela, jak se mu říká už přes 50 let, najednou vidět v jiné podobě s bílým ,oblečkem´ a rudými šňůrami, shledávám velmi napínavým," říká farář Simon Mayer, který se projektem "přestavby" zvonice kostela Svaté rodiny nadchl.

V 'oblečku' věž nepoznávají…Zdroj: Deník/Domradio.de

Akce se konala v rámci praktického semináře místního Gymnázia Johanna Schönera připraveného učitelem němčiny, katolického náboženství, umění a informatiky Jochenem Dielem. Deset žákyň a žáků školy na ní pracovalo šest měsíců. Od prvních návrhů a 3D-modelu byla dlouhá cesta - statici museli přezkoumat stabilitu věže, ke zjištění jejích rozměrů potřebovali nový žebřík… Kalkulace nákladů vyšla na 20 000 eur. Bylo třeba zajistit 1000 metrů čtverečních polypropylenu (výrobce to zasponzoroval), upravit jej na rozměry věže atd. Žáci poskládali finance od místních sponzorů, nadací, i od pověřence spolkové vlády pro kulturu a média… Statik, výškoví pracovníci a další odborníci pomáhali zdarma. Popasovali se i s větrem, který si s obří látkou pohrával při vyzdvihování na pomocnou konstrukci… V bílém bude věž do 22. října. Foto: Deník/Domradio.de