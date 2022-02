Znali se už sedm let, ale nespěchali. O ruku partnerku Jürgen požádal 18. září 1999, podle Christine na místě, kde se poprvé políbili, a jako datum svatby určil 2. únor 2000. Podle nevěsty mohl mít i ten důvod, že se takové "kořaleční" datum dobře pamatuje. Dodnes si prý také každý rok na ně včas vzpomněl…

Letos připadl 2. únor doprostřed týdne, taky je korona, a tak superkulaté výročí s tolika dvojkami z osmi čísel oslaví dvojice večer pizzou. "A v neděli se projedeme na saních," dodává Christine. Doufá, že bude sníh…

Před dvaceti lety…Zdroj: Deník/DK

Zabil bratra, matku a sám sebe

V úterý ráno zastřelil 60letý muž v bytovém domě ve Štýrském Hradci z legálně držené zbraně 58letého bratra, jejich 81letou matku a sebe, napsal Volksblatt. Pachatel podle listu oznámil v 7.15 policii, že bratra a matku zabil a teď "vyřídí" i sebe. Motiv neuvedl. Zásahová jednotka otevřela byt a našla tři mrtvé.

UEFA žalovala výrobce pizzy

Mocný evropský svaz kopané vyrozuměl před Vánocemi výrobce pizzy z Giessenu, že jeho produkt s mozzarellou a žampiony nese jméno "Pizza Champignons League", a z pohledu UEFA se tak příliš blíží pojmu "Champions League", se kterým svaz vydělává každým rokem stovky milionů. Vyzval firmu, aby ohlášený název stáhla.

Shadi Souri, šéf Pizza Wolke, které distribuují také mražené porce do 2000 supermarketů a od prosince 2020 jí prý prodali přes 300 000 kusů, napsal k dopisu UEFA na instagramu, že se "jako fotbalové dítě" cítí poctěn. Napřed si prý myslel, že jde o nějaký žert, ale jeho advokát se spojil s kolegou z UEFA.

A jak informoval DK, hrozící střet před soudem byl zažehnán. UEFA vysvětlila, že šlo o iniciativu přehorlivého lokálního svazového strážce značek - UEFA sama prý může velmi dobře žít vedle "chutně znějící pizzy", která se jmenuje podobně jako chráněná fotbalová značka. "A výrobce se může radovat z celosvětové publicity.

A je po 'skandálu'!Zdroj: Deník/DK

Anglicismem roku je boostern

Pojem "boostern" vybrala porota Svobodné univerity Berlín za anglicismus roku 2021, napsal DK. "Vědci ocenili rychlost, s jakou vyplnil mezeru ve slovní zásobě, a lehkost, s jakou našel své místo v gramatickém systému němčiny," píše list.

Znamená stejně jako v češtině "osvěžení" speciálně protikoronového očkování. Oceněníhodné je prý i to, že upozorňuje na pomíjivost původní vakcinace.

Koronová krize se promítla i do volby anglicismu 2020, kdy se jím stal pojem „Lockdown“. V roce 2019 se jury rozhodla pro „… for future“ (jako Fridays for Future), předtím třeba pro "genderovou hvězdičku" 2018, „Fake News“ (2016) nebo „Shitstorm“ (2011).

Rekordně drahý benzín

PNP připomněla, že před rokem a půl bylo tankování pohonných hmot v Německu tak levné jako nikdy, a teď je nejdražší všech dob. Superbenzín E10 překonal dosavadní rekord 1,709 eura z 13. září roku 2012 a v úterý stál v celospolkovém denním průměru 1,712 eura. Nafta byla také rekordně drahá, za 1,640 eura za litr.

Ptačí hovínka u soudu

Bude muset obec Altusried v Allgäu přemístit svou přirozeně rostlou májku, aby ochránila své občany před trusem tažných ptáků? To řešil ve středu úřední soud v Kemptenu.

Občan (nebo občanka) zažaloval(a), že nemůže užívat kvůli trusu od poloviny srpna do října zahradu a musí pravidelně čistit fasádu a terasu. Právník obce zase ujišťoval, že radnice není příslušná pro létání ptactva. To se v místě možná shromažďuje také kvůli sousedícím stromům a drátům elektrického vedení nad domem.

Spor trvá už roky. Loni v květnu skončil pokus o soudní smír nezdarem. Obec prý chce asi 27 metrů vysoký strom tak jako tak v nadcházejících letech přemístit na přebudovávané náměstí. To ale občana neodradilo od zažalování, stejně jako nabídka, že mu obec poskytne zdarma dvě parkovací místa nebo peněžitou náhradu.

Soud kromě jiného hledal experta, který by posoudil, zda znečistění na pozemku žalobce způsobuje májka a zda je množství trusu nadměrné. Nenašel ho zřejmě ani do včerejška, k prvnímu dnu jednání. A ovšem jde také o zvážení, zda je žalobce tímto trusem skutečně zásadně poškozován… K tomu má soud slyšet stěžovatele a tři svědky.

Poslední průběžná zpráva z Kemptenu ve 13.55 neříkala nic nového. Kdy dojde k rozhodnutí, noviny nevědí. Fronty jsou zatvrzelé…