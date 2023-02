Spadl s autem do šachty výtahu

V hotelu u tyrolského jezera Achen prolomil řidič před polednem nástupní dveře autovýtahu a spadl i s osobním autem, které chtěl dole zaparkovat, do šest metrů hluboké šachty, napsal Volksblatt. Po dopadu vozidla volným pádem na střechu byl po vyproštění schopen komunikovat. Byl se zraněními dopraven do nemocnice, o náročné vyzdvižení auta se postarali hasiči.

Klamal slepotou

Předstíráním slepoty si 46letý muž z okresu Mistelbach od března 2015 švindloval sociální dávky. Škodu policie v pátek nasčítala na 230 000 eur, podle odhadu penzijní pojišťovny se odhalením podvodu podařilo zabránit škodě přesahující jeden milion…, píše Volksblatt.

Znalecký posudek potvrdil, že obviněný žádnou vadou zraku netrpí. Vyšetřován byl nejprve pro podezření z falšování dokumentů a z dalších podvodů. Loni na jaře například padělal tři kupní smlouvy na auta, aby vozidla mohl přihlásit na jemu známou invalidní osobu a ušetřit tak daně…

Jako svobodní do kostela, jako manželé odtud…

Právě k Valentýnu mají evangelické církevní obce v hornobavorskému děkanátu Rosenheim vyslat signál, že "ano" může být lehké a náklad obřadu malý, napsal Donaukurier.

Rozvedl, že čistě právně to nemusí jít lehce, ale v katolicky raženém Horním Bavorsku chce jít evangelický farář Günter Nun z Oberaudorfu v okrese Rosenheim novou cestou a nabízí oddání "to go" - v den sv. Valentýna.

„Není to lepší ani nová forma sňatku, je to vyhovění potřebám lidí," říká Nun. Mnozí jsou podle něho zaplaveni věcmi, které bezpodmínečně musí být. Když chtějí církevní svatbu, tedy velká oslava, kapela, restaurace, mnoho hostů… Byrokracie a očekávání okolí mnoho snoubenců odrazuje. Žehnání zamilovaným není o Valentýnu neobvyklé, také katolické farnosti zvou páry na tento den ke zvláštním bohoslužbám a světícím obřadům. Páteru Nunovi jde o oddávání…

Od sousedů: Vlak z Budějovic pojede do Rakouska dvoustovkou?

"Také v blízkém Rosenheimu se mohou zamilovaní o Valentýnu vydat na spontánní cestu k manželskému štěstí bez stresujících příprav," pokračuje DK.

Dagmar Häfner-Beckerová z děkanátu Rosenheim, Nunova představená, nabízí takovou svatební "skulinku" mezi 16. a 19. hodinou. Na nápad ji prý přivedla informace o "křtu to go". Chtějí zvýraznit, že je jednoduché nechat se oddat. Co do formy chtějí experimentovat…

Jeden pár už se jim přihlásil - Stephan Pflaum chce přijít před oltář s partnerem. "Už jsme se dvakrát vzali - 2005 do registrovaného partnerství a 2019 před obecním úřadem. Už dlouho jsme zamýšleli přijmout ještě boží požehnání," uvádí Pflaum.