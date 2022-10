Katharina Bergmüllerová z BirdLife vidí příčinu jejich úbytku v intenzivním vytěžování zelených ploch. "Zatím co dříve začínalo sečení až s květy černého bezu, sází dnes zemědělství zaměřené na maximální výnos na silné hnojení a brzkou senoseč," říká.

Za pět měsíců přes 68 800 migrantů

Začátkem května vyhlásilo rakouské ministerstvo vnitra cílené kontroly proti převaděčství a zneužívání azylu. Za pět měsíců odhalila policie při 2500 akcích 68 800 migrantů, nejvíc - 46 000 - v Burgenlandsku. Přicházeli hlavně z Afghánistánu, Indie, Sýrie, Tuniska a Pákistánu. Dopadeno bylo 440 převaděčů, loni za celý rok jen o jednoho víc a roku 2020 "pouze" 311.

V posledních dnech je průměr zadržených migrantů stále přes 600. Většina je přistižena v Burgenlandsku, kde operuje denně 350 z celkově 495 členů pohraniční policie a 385 vojáků. V sousedním Maďarsku je nasazováno 54 policistů, od 24. října jich bude 70.

Do konce srpna žádalo o azyl v Rakousku 56 000 cizinců. Na 15 000 bylo Indů a Tunisanů, kteří prakticky šanci k jeho získání nemají. Nejvíc žadatelů bylo z Afghánistánu - 12 000, Syřanů 10 000. Letos už bylo 32 000 běženců vystaveno negativní rozhodnutí. 6950 lidí bylo dopraveno ze země - 40 % z nich nedobrovolně.

90 000 lidí potřebujících pomoc a ochranu dostáváí tzv. základní zajištění. 57 000 z nich bylo z Ukrajiny.

Padne jackpot?

V rakouském lottu půjde ve středu o jackpot 4,4 milionu eur - 6 správných ze 45 čísel nikdo neuhodl počtvrté za sebou. Loterie očekávají asi 4,6 milionu tipů. Letos čtyřnásobných jackpotů padlo sedm.

Pečené antilopy neprošly

Celníci na letišti Mnichově našli v neděli při rentgenové kontrole v kufru cestující z Ghany dvě upečené antilopy. Zabavili je k likvidaci, píše PNP. Turistka je označila za delikatesu. Mluvčí celnice uvedl, že antilopy nejsou chráněným druhem, ale jejich dovoz není možný kvůli nebezpečí šíření nákaz.

Bodnut škorpionem

32letý mnichovský občan šlápl uprostřed noci ve svém bytě na škorpiona. Jak se ukázalo, byl s partnerkou na dovolené pod stanem v Kalifornii. Zřejmě tam zabalil na cestu zpátky i škorpiona a ten při rozbalování celtoviny dvanáct dnů po návratu utekl. Odhalen byl až mužem, který šlápl v noci na své šortky na podlaze a byl kousnut. Postižený vetřelce chytil do sklenice, informoval ochránce zvířat a zavolal nouzové číslo proti otravám. Záchranáři ho preventivně odvezli do nemocnice, škorpiona do záchytné stanice pro plazy.