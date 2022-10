Dosud provozovaných 30 elektráren v Horních Rakousích má výkon 47,3 MW a do sítě dodává 85 milionů kWh ročně, tedy pro asi 25 000 domácností.

Výstavbu v zemi ovlivnilo stanovení normy minimální vzdálenosti turbíny od budov obce z 800 metrů na kilometr v roce 2017. Od té doby nešla do provozu žádná větrná elektrárna. Další země jsou "čilejší" - Štýrsko chce do roku 2030 počet turbin zvýšit z nynějších 104 na 250, Dolní Rakousy chystají k dnešním 733 přistavět dalších 250.

Umírat se bude pořád

Výstava pod tímto názvem se v Zámeckém muzeu ve Freistadtu věnuje pohřebním zvykům Mühlviertlu, dějinám pohřbívání. Její kurátorkou je ředitelka muzea Nicole Wegscheiderová.

Z rešerší uzavírá především, že smrt byla dříve mnohem víc vidět ve všedním dnu člověka. "Dnes ji zkoušíme od nás odsunout - do domovů seniorů, nemocnic a hospizů. Nevěřím, že to bylo zdravé pro naši psychiku," říká.

Faktem je, že až do osmdesátých let bylo obvyklé, že na statcích regionu byli mrtví tři dny a tři noci ukládáni k rozloučení na katafalcích pohřebních komor.

Od sousedů: 4500 Němců letos zemřelo horkem

Výstava prezentuje také řadu kuriozit. Je tu dobře uchovaný pás cudnosti, použitý v roce 1889 při pohřbívání jedné ženy, nebo šperk vpletený do vlasů zemřelé. Na ruku jednoho zemřelého byl přivázán zvoneček mrtvých, kterým by mohl přivolat pomoc, kdyby ve skutečnosti mrtvý nebyl… "K zamyšlení vyzývá vystavený rozsudek smrti pro mladou ženu za to, že své novorozeně odložila k umření na poli, protože dítě nechtěla," píší OÖN. "K soudnímu dokumentu je přiložen také zlomený kousek dřeva jako znamení, že nad delikventkou byla ,zlomena hůl…"

Smutek byl často závislý na sociálním statusu zemřelého. Promítal se i pohřebních hostin. Pohřby chudých lidí byly dopoledne, po nich truchlící dostávali "pajšl", bohatší vyprovázeli své zemřelé do obědě a nechali podávat polévku se žemlemi a hovězí s těstovinami. "S tím, že při pohřebním obědě byla vypita sklenka nebo dvě piva a vesele se žertovalo, se Wegscheiderová nechtěla dlouho smiřovat, ale nakonec uzavřela, že taková konzumace ukazovala, že pohřební hosté jsou součástí společnosti a že život jde dál… ."

Záklaďákům dají vyšší žold

Odměna vojáků základní služby a civilní služby v Rakousku stoupne od 1. ledna na 500 eur měsíčně, bude tedy o 140 eur vyšší, napsal Volksblatt.

Jak šidili na Oktoberfestu

Namátkové zkoušky ukázaly, že v nejméně 31 % byly tupláky na pivních slavnostech v Mnichově natočeny pod míru, píše Donaukurier. "Pod míru" je dávka, které chybí do rysky označující obsah jednoho litru 15 a více milimetrů. Při festu 2019 bylo takto málo jen v 18 % nádob, 2018 jen ve 14 %. Letos bylo zkontrolováno 825 tupláků. "Kompletní" litr našli kontroloři jen ve 14 % tupláků.