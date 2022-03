Ten se u soudu doznal ke krádeži, ale ne k pokusu o vraždu, jak byl jeho čin žalován. Chtěl prý ozdobit hrob svého přítele kosmatcem nebo maceškou, které by ukradl v zahradnictví. Přitom zahlédl bedýnku s nápoji a chtěl si jednu limonádu vzít. Při tom ho přistihl majitel. Při nastalé pranici mával nožem a nevšiml si, že poškozeného bodl. Že je zraněný, se prý dozvěděl až po zadržení policií. Musel mu podle něho na nůž naběhnout, což ale vyloučili znalci.

Obžalovaný už byl 21krát odsouzen, za mřížemi strávil celkem 25 let. Senát jednomyslně rozhodl, že nešlo o pokus vraždy, a odsoudil ho za úmyslné těžké ublížení na zdraví. Trest za to mu soud vyměřil přesně v polovině sazby.

Půst je, když…

Podle Wikipedie je to "jednání jedince nebo společenské skupiny dané zřeknutím se potravy, její omezení na minimum nebo omezením na vyhraněné, skromností charakterizované pokrmy, jež má mít pro postící se osobní pozitivní přínos".

V západní církvi začíná postní doba Popeleční středou a trvá 40 dní (neděle se nezapočítávají). V západním (katolickém) prostředí se běžně dodržuje jako postní den pátek. Znamená půst od masa, tedy zřeknutí se potravy z masa teplokrevných zvířat v daný den. Za porušení půstu od masa se nepovažuje snědení ryby nebo živočišného tuku. Páteční půst lze podle katolických autorit v ČR zaměnit za jiný úkon zbožnosti nebo blíženecké lásky (návštěva nemocného, modlitba růžence, mše).

Na Popeleční středu a Velký pátek se věřící nasytí pouze jedním hlavním – ovšem bezmasým – jídlem a z ostatních jídel citelně ubere. Postit se mají věřící po dovršení 14. roku věku do dovršení 60. roku věku.

Linecký Volksblatt podrobněji rozepsal pravidlo o vynechání masa.

Už skoro 1500 let platí v katolické církvi striktní abstinence konzumace masa po celých 40 dnů půstu. Na to chce navázat akce diecéze Linec, ale: "Kdo to nechce dodržovat úplně tak přísně, může oživit starou tradici nedělní pečínky a o nedělích do Velikonoc si zakousnout i něco masitého," píše DK. Vysvětluje, že doba půstu zahrnuje 40 pracovních dnů.

Nemá znamenat jen omezení přijímání potravy, ale také třeba "digitální ofsajd", vzdání se televize, počítače, smartphonu. K povzbuzení dětí k mediálnímu půstu si mají rodiny společně určit, jaké přístroje jaký den a s jakými přestávkami budou používat, popisuje Volksblatt.

Vrah pacientů svědčí

V roce 2019 za 85násobnou vraždu pacientů odsouzený Niels Högel (45) vypovídal ve středu jako svědek v procesu proti bývalému představenstvu vedení klinik, kde k činům došlo. "Díky intenzivnímu vyslýchání svědka vypovídajícího pod antidepresivy a v neprůstřelné vestě se žurnalisté a diváci dozvěděli také přesná dávkování smrtících léků," napsal DK.

Funkcionáři klinik - tři lékaři, tři vedoucí ošetřovatelky a jeden obchodní ředitel - jsou obžalováni z usmrcení z nedbalosti. Žalobce je viní z toho, že na upozornění na Högelovu činnost adekvátně nereagovali. Ke třem vraždám došlo na klinice v Oldenburgu, ke třem a dvěma pokusům v Delmenhorstu. Proces je rozvržen do konce listopadu.