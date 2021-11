Během angažmá z bytu odcizila kromě jiného elektrospotřebiče a hotovost. Způsobila škodu za asi 1000 eur. "Ztrátu dalších 250 eur zpozoroval muž poškozené, ohlásil policii krádež a pečovatelce to vytknul. Ta tvrdila, že peníze našla v nočním stolku manžela a těch 250 eur vrátila," uvedl list. Kromě těchto krádeží paní údajně ještě zanedbávala péči o jí svěřenou pacientku.

Po oznámení výtek Slovenka rychle odcestovala, končí OÖN.

Vypěstoval velkoořechy

Richardu Wagnerovi (44) z Großwimmu v okrese Rottal-Inn šly jeho velké ořechy na trhu ovoce v Landau od ruky jako "houby po dešti", napsala PNP. Půl hodiny po otevření už neměl co prodávat.

Velké ořechy mu učarovaly. Obhlédl si už nejméně 2000 ořešáků od Landshutu po Ringelai v Bavorském lese a od Tittmoningu po Řezno a slibně vyhlížející plody představil dalším amatérským pěstitelům. Vyměnili si také vzory analýz a vydefinovali kolem 600 druhů podle podílu obsahu, chuti a lehkosti otevírání. Vyřadili mimo jiné ty s příliš silnými skořápkami, které plesniví, jsou hořké, nebo které se nechají otevírat jen šroubovákem, popisuje list.

V roce 2015 začal s pěstováním vybraných stromků a teď má ve "školce" rodiny prvních 70 ořešáčků. Je přesvědčen, že všechny budou dávat XXL-plody, mnohé s červeným zabarvením, ale prý až tak po patnácti letech…

Ořech XXL ve srovnání v normálními mrňousy.Zdroj: Deník/PNP

Tragédie plačícího kojence

Za ublížení na zdraví s následkem smrti uložil soud v St. Pöltenu 34letému muži tři roky odnětí svobody, z toho dva podmíněně, píší OÖN.

Přiznal, že v lednu 2016 vložil plačícímu šestitýdennímu synkovi do úst stočený papírový kapesník. Nejprve tvrdil, že jím chtěl utřít trochu zvratků, a dítě si jej samo vstrčilo do úst.

Matka dítěte si v tu dobu nechávala ve vedlejší místnosti od kamarádky barvit vlasy a její muž měl na děcko dohlížet a převinout je. Situaci nezvládl… Když se synek začal dusit, zkoušel kapesník vyjmout, ale ten se posouval hlouběji do krku. Chtěl to zvládnout sám, o pomoc volal až po dvou, třech minutách. Ženina přítelkyně se snažila předmět vytáhnout, ale nedokázali to ani přivolaní záchranáři. Až po půl hodině papír vyjmul lékař záchranné služby kleštičkami. Dítě v květnu po pobytu v několika nemocnicích zemřelo.

Obviněný trpí podle jeho obhájce od narození psychickým a fyzickým postižením. Vychodil devět let zvláštní školy, je nezaměstnaný. Kvůli spastickému ochrnutí jedné strany mohlo být pro něho převinování kojence na samé hranici možností, mínil advokát. Vzhledem k nižší inteligenci má nižší stresovou a frustrační hranici, situace ho kompletně přetížila, byl ve stresu a pod tlakem… "Udělal něco hrozně hloupého, chybu, ale nic zlého tím nemyslel, chtěl jen, aby dítě přestalo křičet," hájil svého mandanta.

Rozsudek je pravomocný.