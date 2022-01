Velkou kariéru v tomto oboru neplánoval. Začal v roce 2014 "Listopadem bez holení", akcí, při které si muži nechávají růst kníry, aby upozornili na témata mužského zdraví. Projekt je známý i v Čechách. Svůj vous nechal růst dál a jako nováček mezi vousáči jel k prvnímu svému německému mistrovství do Garmische. "Byl jsem bezpečně poslední," vzpomíná s úsměvem.

Nedeprimován začal objíždět soutěže od Rakouska po Liverpool. Moc úspěšný nebyl, až v roce 2017 se svým plnovousem vyhrál tuto kategorii na mistrovství v Glasgowě, jako jediný "Ne-Brit"! Sklidil velkou pozornost, všichni s fousatým Bavorem chtěli mluvit, bylo to prý opravdu pěkné, a tak u těchto přehlídek zůstal.

Vousy jsou trendem už leta, pokračuje PNP. Taková "hustá zarostlost" tváře, jako nosí Feicht, je ale pořád výjimkou. Navíc měří 196 centimetrů (hraje basket za Burghauser Dukes) a s vytrénovanými svaly je opravdu impozantní postavou. Rozevlátý vous nemusí ovšem odstrašovat - Feicht je vychovatelem a říká, že děti ho opakovaně chtějí z legrace za vousy zatahat. To prý ale nesmějí, protože jde o "závodní vous"…

"Vždycky byl vous znamením mužnosti. Cítit se ale lepším, když mám pár chlupů na tváři, to je Feichtovi a jeho přátelům v klubu vzdálené. Vousatá scéna podle nich není čistě pánskou záležitostí, i ženy mohou být členkami klubu a u chlapských štamtyšů jsou vždy rády viděny. Jen kdyby se prý chtěly zúčastnit soutěží, měly by mít nějaký vous…," pokračuje list.

Připomíná, že nošení vousů má dlouhou historii s epochami a trendy. Alexandr Veliký například vojákům zakazoval je nosit kvůli hygieně, a sám byl také hladce oholen. V 18. a 19. století, kdy s industrializací přišly tvrdé časy, byli také muži drsnější, chlapštější - a vousatější. Také ovšem proto, že tehdy měli výrazně méně možností se holit.

Pro Christiana Feichta není vous jen módou. Jak uvádí, člověka učí trpělivosti a zvolnění. On to nachází v jeho "pánském sklepě" v domě, kde má nejen zrcadlo ke stylingu vousů, ale také vitrínu s whisky a svou sbírku dýmek: to všechno podle něho patří k životnímu stylu vousáčů…

V hlavě má velký cíl - uspořádat mistrovství světa vousatých v regionu, kde žije. Příští bude v roce 2023 na Novém Zélandě a on chce být u toho. Takový titul pro svůj vous by prý měl rád… Víc informací na www.bcostbayern.de.

Orgány zvířat jako naděje pro lidi?

Na novou ledvinu čeká aktuálně 140 Hornorakušanů, píší OÖN a ptají se, jestli transplantace ze zvířete na člověka jsou řešením.

Nedávno američtí lékaři nahradili nemocnému srdce poprvé prasečím. Nově přišla zpráva, že lékaři v USA transplantovali v září dvě prasečí ledviny mozkově mrtvému člověku. Než byl experiment ukončen, ledviny fungovaly 77 hodin. Výsledky studie zveřejnil nyní odborný magazín "American Journal of Transplantation".

"V Horních Rakousích máme příliš málo orgánů od dárců," říká v listě Daniel Cejka, primář interny Alžbětinek v Linci. "Na novou ledvinu nyní čeká 140 těžce nemocných." Na orgán od zemřelého to trvá přes tři a půl roku. Transplantace umožňuje pacientům až třikrát delší žití než dialýzy.