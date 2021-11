O titul Slovo roku se ucházejí:

1. Mezera v paměti (snižující výraz označující stav ministra financí Blümela při výpovědi před vyšetřovacím výborem parlamentu ke korupční aféře na Ibize, kdy si 86krát "nemohl vzpomenout" na fakta, čímž znevážil parlament)

2. Imunita stáda (technokraticko-epidemiologický pojem původně z veterinární medicíny, dnes popisující případný rozměr imunizace obyvatelstva proti nakažlivé nemoci)

3. Pomoc v místě ("heslo" ministrů Nehammera a Schallenberga k nepřijímání žádných uprchlíků z táborů v Řecku, nabízejících místo toho nějakou pomoc v místě samém)

4. Očkovací apartheid (agresivní pojem extrémní pravice, označující opatření proti koroně za nucené a za režimový apartheid pro neočkované, jako kdysi mělo černé obyvatelstvo v jižní Africe)

5. "Skeptik k očkování" (přikrašlovací označení osoby striktně odmítající proticovidové ochranné očkování)

6. Rakouský Kaufhaus (nevydařený pokus rakouského ministerstva hospodářství o vytvoření drahé internetové platformy pro rakouské obchodní firmy analogické k Amazonu)

7. "Querdenker" (původně pozitivní označení osoby myslící "napříč", nekonvenčně, dnes ale označující především popírače korony, odmítače očkování a teoretiky spiknutí)

8. "Quotenweiber" (česky snad Ženská pro statistiky, snižující pojem pro ženy ve vedoucích funkcích, odvozovaný od chatů Gabriely Spiegelfeldové, mj. organizující volební kampaň Sebastiana Kurze v roce 2017, kolem jejího hledání kandidátek do dozorčí rady rakouského průmyslového holdingu v roce 2019, ve kterých jí předseda představenstva tohoto gigantu a spolupracovník ministerských kabinetů Thomas Schmid napsal: "Mně jdou (ty) ženské tak na nervy," a dodal: "Zas…é kvóty!"

9. Presumpce viny (podsouvání od ÖVP, že státní zastupitelství pro ekonomiku a korupci při vyšetřování vychází z "presumpce viny" jejích politiků)

10. Poodstoupit stranou ("…o krůček, než budou všechny výtky odstraněny", šetrné vyjádření tyrolského hejtmana Günthera Plattera k odstoupení kancléře Kurze)

Na pojem Slovo roku mládeže kandidují mimo jiné:

1. cringe (jako trapnost, vzbuzující stud za jejího způsobitele)

2. flexen (v řeči mladistvých napnout svaly a prohlížet se v zrcadle, jinak také trvale mluvit o tom, jak hodně vydělávám, nebo nosit drahé věci a nechat všechny vidět jejich značku - snažit se dělat dojem).

3. gäistig (ocenění někoho mimořádně pohyblivého, rychle uvažujícího)

4. méně vydělávající (lehčí pojem pro prohrávajícího).

Německo k lockdownu neočkovaných

Německá média komentují omezení vycházení neočkovaných v Rakousku.

Bild-Zeitung: "Rakouská koronová politika byla dlouho pro Německo příkladem. Lockdownem se stala příkladem odstrašujícím. Odhlédnuto od brutálního omezení svobody - nikdo neví, jestli bude méně infekcí zavřením lidí domů. A nejhorší je, že zákaz dopadá i na děti a mladistvé. Nezletilí budou masivně tlačeni k očkování proti viru, který jim samotným je sotva nebezpečný. Místo toho ohrožuje jejich fyzické a duševní zdraví politika…"

Nürnberger Nachrichten: "Politika v Německu měla vzhledem k dramatičnosti situace přinejmenším zkusit zavést všeobecnou očkovací povinnost, samozřejmě s důvodnými výjimkami. To by bylo nejspravedlivější, nejsolidárnější. A praktičtější než horký lockdown pro neočkované, které teď zavedlo Rakousko. 2G zdá se tam působit, počty očkovaných rostou, a to je dobře. Tlak tedy pomáhá."

"Süddeutsche Zeitung" (Mnichov): "Když dnes je v Německu ještě 2G Ultima Ratio k zabránění nárůstu nových infekcí, pak se může brzy posunout směrem k lockdownu. V Nizozemsku o víkendu znovu vyhlásili zákaz styku více než čtyř osob v privátních domácnostech, gastronomie musí zavírat ve 20 hodin, obchody v 18, fotbal se smí hrát jen bez diváků. Tím jde Holandsko jako první země západní Evropy do lockdownu. A od pondělka následuje Rakousko…"

Hledají se cesty

Novinkou je v Rakousku první očkování dětí od pěti do dvanácti let v pondělí ve Vídni. "Všech 9000 možných termínů už je rozebráno," říká starosta Michael Ludwig. Brzy budou vypsány další, i když imunizace osob mladších dvanácti let ještě není ocficiálně připuštěna. Děti dostávají zmenšenou dávku BioNTech/Pfizer. O míře rozhodují lékaři na místě podle váhy očkovaného.

Minulý týden aplikovali v Rakousku 462 534 vakcín, z toho 272 371 třetích, ale také 128 813 prvních, nejvíc od druhého týdne července. Jen v neděli naočkovali 36 839 lidí, z nich 10 697 první dávkou. Nejvíc "prvopíchaných" bylo opět v Horních Rakousích - 3070. S proočkovaností 60,5 procenta je tato země ale nadále poslední v Rakousku, kde vakcínu přijalo průměrně 65 % obyvatel.

V Bavorsku stoupla týden po podzimních prázdninách incidence 6-11letých na 1073, u 12-15letých na 979. Je to vždy zhruba dvojnásobek hodnot minulého týdne. Také u 16-19letých je číslo 777 výrazně nadprůměrné. U dětí do pěti let a u seniorů nad 60 jsou incidence výrazně podprůměrné.

V pondělí poprosil prezident sněmu bavorských obcí Christian Bernreiter (CSU), aby se lidé pokud možno mezi sebou nekontaktovali. Apeloval i na pořadatele - každý si má v aktuálně velmi vážné situaci dobře rozmyslet, zda tu či onu akci nebo vánoční trh uspořádá. Premiér Markus Söder (CSU) v neděli k vánočním trhům řekl, že minimálním požadavkem pro ně je povinnost respirátorů a prostorově oddělené "gastroostrůvky" pro očkované nebo vyléčené, aby mohl být "čistěji strukturován" především přístup k velkým stánkům svařáků a punče.

V okrese Rottal-Inn přibylo v neděli 268 případů coronaviru. Tím tam sedmidenní incidence dosáhla znovu celoněmeckého rekordu 1262,7. "Bavorská sedmidenní incidence stoupla k začátku týdne na 525,7. Před týdnem byla 303," dodává PNP. Za pátek a sobotu zemřelo osm pacientů mezi 73 a 98 lety.

Zaživa smažil krysy…

31letého muže z Horní Falce potrestal soud ve Weidenu jako odvolací třemi roky vězení a zákazem držení zvířat, napsala PNP. Loni na jaře sadistickým způsobem týral a zabíjel krysy - zaživa například jednu smažil na pánvi a komentoval to slovy "křupavý steak, čerstvěji to už nejde"… Natáčel to s komentáři na video, které pak poslal přítelkyni. Ta film odnesla policii. Čtyři krysy vstrčil do mikrovlnky, kde v panické hrůze poskakovaly, než po asi 20 sekundách zahynuly. Další polil benzínem do zapalovače a zapálil. Celkem si obstaral 18 krys ze zoobutiku.