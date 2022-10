Jak se kde učí

Poprvé se tři rakouské vysoké školy dostaly mezi 200 v "Times Higher Education Rankingu".

Jedničkou je posedmé za sebou University of Oxford. Druhá je Harvard University, třetí ex aequo University of Cambridge a Stanford University. Z evropského kontinentu byla ETH Curych na 11. místě, nejlepší německá TU Mnichov na 30. místě. Uni Vídeň si polepšila o 13 míst na 124. pořadí, Lékařská univerzita Štýrský Hradec o 28 míst na 168. příčku a Medicínská univerzita Vídeň se z hodnocení 201-250 dostala na 194. místo. Univerzita Linec postoupila ze skupiny 601-800 mezi 501-600. Hodnoceno bylo 1799 univerzit ze 104 zemí.

Havelský trh v Boršově bude v sobotu s novým zpěvákem a jinými změnami

Vítězný hřebec

Na olympijském kolbišti v Mnichově se konala spolková přehlídka chladnokrevného skotu. Vítězem kategorie hřebců se stal pětiletý "Venturin" majitelů Christiana a Lisy Hollingerových a Hermanna Obera z Traunstein-Alterfingu.

Volili nejtlustějšího medvěda Aljašky

Přes milion hlasů z celého světa rozhodlo o titulu «Fat Bear» národního parku Katmai na Aljašce.

Hnědý medvěd veterán starý přes 18 let s přezdívkou Jumbo Jet měl při internetové volbě číslo 747. Ve finále porazil s 54 % hlasů medvědici 901, která v této tradiční soutěži startovala poprvé a podle znalců ji v dalších ročnících čeká velká budoucnost . Online mohli fandové medvědů sledovat, jak loví a konzumují lososy. Organizátoři jim k tomu prezentovali fotografie kandidátů před a po těchto žranicích roku, které na řece Brooksu trvají od června do října. Váhu vítěze odhadli rangeři na až 630 kilogramů. Vyhrál titul už v roce 2020.

Pěkný tlusťoch!Zdroj: Deník/DK/Katmai National Park

Foto: Deník/DK/L.Law/Katmai National Park