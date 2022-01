Narodila se v roce 1923 v Maďarsku, roku 1944 byla deportována do Osvětimi. Její matku, mladšího bratra a jednu sestru tam nacisté zabili, se dvěma dalšími sestrami byla po čtyřech měsících nasazena k nuceným pracím do muničky v Lipsku. Tam ji osvobodili Američané. Přes Švýcarsko a Izrael se s třemi dětmi dostala do Anglie. Dnes žije v Londýně.

Pravnuk Forman pro ni provozuje tiktok-account s více než 1,6 milionu uživatelů a spolu s ní vydal knihu, ke které napsal předmluvu princ Charles. „Celý život se věnuje holocaustu. Sama sobě slíbila, že dokud bude žít, bude svůj příběh vyprávět dalším generacím," řekl pravnuk. S dalšími přeživšími navštěvují se vzpomínkami školy, firmy a organizace.

Přežili…Zdroj: Deník/DK

Na snímku Deníku/DK/Yui Mok/PA Wire jsou poslanci zleva Eric Pickles a Ed Balls s přeživšími holocaust Sirem Benem Helfgottem, Lily Ebertovou (druhá zprava) a Susan Pollackovou.

Doživotí cizincům vrahům

44letý Afghánec dostal ve Štýrském Hradci doživotí za to, že loni v dubnu ubodal patnácti ranami nožem svou manželku. U soudu vysvětloval, že žena večer předtím trávila delší čas na mobilu a on si myslel, že mluví s jiným. Druhý den ji udeřil blokovačem dveří do hlavy a když viděl krev, ztratil nad sebou kontrolu a vzal nůž… Těžce zraněnou nechal ležet.

Obhájce poukazoval na traumatizující prožitky svého mandanta z afghánské války, před kterou s rodinou se čtyřmi dětmi utekli v roce 2015 do Rakouska. Jednal v afektu. Všichni přísedící hlasovali pro doživotní trest v ústavu pro duševně abnormální zločince.

V Linci potvrdil odvolací senát doživotí 26letému Srbovi, který loni 21. března zavraždil 22letou manželku v bytě v Salcburku.

Zachránili srnce

Do rubriky Happy end zařadily OÖN záchranu srnce z ledu na jezeře v Tillmitschi. K jeho vyproštění spojili síly hasiči z místa a z Kalsdorfu. Foto: Deník/OÖN/FF

Lupič dědeček

Krátce před 70. narozeninami spáchal muž loni tři ozbrojené loupeže ve Vídni, napsal Volksblatt. Po úspěšných, i když nepříliš výnosných útocích v trafice a na velkotržnici, kde získal celkem asi 3000 eur, byl dopaden při přepadení banky. V pondělí mu zemský soud uložil 17 let. Rozsudek není v právní moci. Obhájce přesvědčoval senát, aby jeho mandantovi nedával "doživotí", ale soud přihlédl k tomu, že jde o profesionálního kriminálníka odsouzeného poprvé v roce 1969. Celkem dědeček strávil ve vězení 43 let. Naposledy byl z výkonu trestu propuštěn začátkem ledna 2018…

Jak ujistil soud, snažil se prý pak nedělat trestné činy, ale nesehnal regulérní práci, i když obeslal 20 nabídek. Došly mu peníze, nemohl už zaplatit ani svému zubaři, taky chtěl koupit sedmileté dceři bicykl… Nezbývalo mu prý než něco udělat. Opatřil si poplašnou pistoli a šel na to. První přepadení netrvalo ani deset sekund. 840 eur mu na dlouho nevystačilo, za tři měsíce chtěl znovu získat pár tisíc, jak řekl do protokolu. Pár týdnů nato šel na Poštovní spořitelnu…

Probodl kolegu v práci

24letý muž zavraždil 54letého kolegu o přestávce v práci ve Munderkingenu. Přiblížil se k němu zezadu a devětkrát ho bodl do krku a hrudníku. Okresní soud v Ulmu posuzuje, proč se to stalo, píše DK. Jednat bude do poloviny února.