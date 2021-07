Matthäus Brandstetter (10) z okresu Freistadt napsal v polovině května ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi dopis.

Matthäus s dopisem od Putina. | Foto: Deník/OÖN

Prezident přibalil fotku.Zdroj: Deník/ RedakceApeluje v něm: "Prosím, neztrácejte naději na spolupráci se zeměmi Evropy - myslím, že by to bylo dobré pro nás všechny." V těchto dnech dostal odpověď, tři knihy o Rusku a fotografii politika s autogramem. Tak si to v dopise přál.