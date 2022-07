Doporučuje ženám mladším 40 let množství alkoholu jen v dávkách dvou polévkových lžic vína nebo sto mililitrů piva, tedy jedno deci, denně. Muži mladší 40 let by měli pít ještě méně, píše DK: panák piva (40 mililitrů) nebo dvě čajové lžičky vína denně. Starším 40 let by naopak mohly jeden nebo dva drinky pomoci předcházet onemocněním srdce, infarktům a cukrovce.

Spoluautorka studie Emmanuela Gakidouová z University of Washington říká: "I když může být nereálné, že by mladí dospělí na pití rezignovali, považujeme za důležité uvést nejnovější poznatky, aby každý mohl fundovaně rozhodovat o svém zdraví."

Kvantový fyzik do Walhally

Nositel Nobelovy ceny Max Planck (1858-1947), zakladatel kvantové fyziky, byl v pátek uveden bavorským premiérem Markusem Söderem do chrámu slávy Walhalla v obci Donaustauf v okrese Řezno. Jeho busta doplnila 131 dosavadních zasloužilých německých osobností. Poslední před ním byla v roce 2019 sochařka Käthe Kollwitzová (1867-1945), jejíž dílo bylo za nacismu označeno za zvrhlé.

Stavbu Walhally zadal bavorský král Ludvík I. architektovi Leo von Klenzemu. Otevřena byla v roce 1842, dvanáct let po položení základního kamene, tehdy s 96 bustami.

Podle Bavorské správy zámků je doplňována každých pět až sedm let z rozhodnutími bavorské rady ministrů na doporučení Bavorské akdemie věd.

Jihočeský kynolog Pavel Troller s fenkou Brigitte vypátrali ztracenou seniorku

Vídeň má dálkové chlazení

Příhodná zpráva k vlně veder v Evropě: Vídeň provozuje už patnáct let dálkové chlazení na podobném principu jako dálkové vytápění v zimě, investuje do něj miliardy korun a do pěti let chce rozšířit síť v celém centru, sděluje našemu webu Martin Landa z pražské kanceláře Eurokommu.

Vodu ochlazenou na pět až šest stupňů speciální potrubí rozvádí přímo k zákazníkům nebo do chladících výměníků jednotlivých budov. Do městských centrál se poté vrací ohřátá voda. Ta se zde opět ochladí, a to za využití studené říční vody.

Dálkové chlazení nyní městský energetický podnik rozvádí do 180 budov, s celkovým výkonem 200 megawattů.

Pro letošní letní sezonu Vídeň uvedla do provozu novou chladící centrálu v centru města vedle Dunajského kanálu s výkonem 15 megawattů. Zvládne vychladit stavby o podlahové ploše kolem 300 000 metrů čtverečních, například univerzitní archiv a několik hotelů v okolí. Později se připojí i muzea. Městská energetická firma plánuje investovat do dálkového chlazení do roku 2027 kolem 90 milionů eur. " Do roku 2030 chceme plošně v celém centru nabídnout možnost připojení," doplnil městský radní pro hospodářství Peter Hanke.

Soustava chlazení vzniká i na druhém břehu Dunaje. Síť nyní dosahuje 24 kilometrů. V roce 2030 má narůst takřka na dvojnásobek. Dálkové chlazení doposud nejčastěji využívají větší budovy jako nemocnice, radnice, univerzita nebo podniky a hotely. Mezitím se připojily už i stovky domácností. Každoročně přibude kolem 10 až 15 procent nových odběratelů, zní z Wien Energie.