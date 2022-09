Dokument rušil klid mrtvých

Soud ve Švédsku řešil už potřetí, jestli dokumentaristé pořizující v roce 2019 pro televizi záběry z vraku trajektu Estonia, který se potopil v roce 1994, rušili klid mrtvých, napsal Donaukurier. S pomocí robotu tehdy odhalili mimo jiné vícemetrový otvor v lodi, o kterém se dosud nevědělo. Dokument získal v roce 2020 významnou švédskou novinářskou cenu.

V prvním přelíčení v roce 2021 byli filmaři zproštěni viny. Podle soudu bylo jejich jednání podle švédských zákonů trestné, ale jejich odsouzení prý není možné, protože robot byl spuštěn z lodi plující pod německou vlajkou v mezinárodních vodách. Německo dohodu o rušení klidu mrtvých nepodepsalo. Odvolací instance to viděla jinak a vrátila věc do Göteborgu.

Estonia se potopila s 989 lidmi na palubě na cestě z Tallinnu do Stockholmu u finských břehů. 852 lidí zahynulo, jen 137 přežilo. Protože mnoho mrtvých nebylo vyproštěno, je vrak jako místo posledního odpočinku pod ochranou a nesmí být navštěvován, vysvětluje list.

Estonia, dokud plula…Zdroj: Deník/DK

Po novém projednání byli obžalovaní odsouzeni k peněžitým trestům. Podle soudu novinář Henrik Evertsson a expert na vraky Linus Andersson mohou být souzeni podle švédských zákonů. "Je silný veřejný zájem na dodržování klidu mrtvých v případě lodi Estonia, protože je hrobem velkého počtu lidí," řekl předseda senátu. Novinářský motiv činu je ale polehčující okolností. Obžalovaní byli potrestáni pokutami 470 a 560 švédských korun, v přepočtu 1750 a 2100 eur. Oba zvažují odvolání - jde podle nich o důležité novinářské otázky. Foto: Deník/DK/ Lehtikuva

Matka Tereza budí emoce

Je jednou z nejoslavovanějších žen katolické církve - matka Tereza, kterou papež František vyslovil za svatou, zemřela před 25 lety. Přitahuje ale dál mnoho lidí do Kalkaty. kde matka Tereza založila katolický řád misionářek lásky k bližním a domy pro chudé, nemocné a umírající. Nazývali ji proto andělem chudých. Pro mnohé je symbolem lásky k bližním. Její odkaz trvá, a není nesporný, píše Donaukurier.

Narodila se v roce 1910 ve Skopje v dnešní Makedonii. Rodiče ji pokřtili na Agnes Gonxha Bojaxhiu. V 18 letech vstoupila do irského řádu Loreto a brzy přišla jako novicka do Indie, kde zprvu učila na katolické škole. Přijala jméno Teresa, podle francouzské Sv. Therese z Lisieux. Bída v Kalkatě jí otřásla a prožila "druhé oslovení Boží". Ježíš chtěl, abych ho následovala do slumů, řekla. Roku 1950 tam založila svůj řád. Zemřela 5. září 1997 ve věku 87 let.

"Vedle mnoha obdivovatelů má ale také řadu kritiků. Jednala podle nich hlavně ve snaze obrátit chudé ke křesťanství. Akceptovala také peníze od sporných osobností, například bývalého haitského diktátora Jeana-Claude Duvaliera. V některých jejích zařízeních nebyla péče dobrá a stav hygieny byl špatný," píše DK. "Vyjadřovala se velmi kriticky proti antikoncepci a potratům, také při děkovné řeči za Nobelovu cenu míru v roce 1979. Ale přes všechnu kritiku má matka Tereza dál mnoho obdivovatelů. V centrech v celém světě pracují tisíce s ní duchem spojených sester," uzavírá list.

Nirvana Baby bez sankcí

Snímek nahého dítěte na obálce alba Nevermind skupiny Nirvana nebude mít podle soudu v Los Angeles právní dohru, napsal DK. Soudce Fernando Olguin uzavřel, že dnešní žalující, 31letý muž, kterého fotografie ukazuje jako dítě pod vodou, sahající zdánlivě po dolarové bankovce na háčku, se svou stížností čekal příliš dlouho - déle než deset let věděl, že by se mohlo jednat o porušení zákona "lascivním" ukázáním jeho genitálií, ale nepodnikl žádné právní kroky, takže jeho eventuální nárok zanikl. Případ tak je odložen.

Věčně sporná fotografie…Zdroj: Deník/DK

Vypravěč Barack Obama

Bývalý americký prezident Barack Obama (61) vyhrál cenu Emmy v kategorii Nejlepší vypravěč za svou roli v pětidílném netflixovém seriálu dokumentů «Our Great National Parks», kterou Obama spoluprodukoval. Představuje národní parky z celého světa.

"Exprezident získal už dvě ceny Grammy, za audioverzi svých autobiografických knih o americkém snu. Emmy jsou nejdůležitější televizní cenou v USA," dodává DK.

Ukradli osm metrů vysokého Hulka

Brzy ráno v neděli někdo odcizil na slavnosti v Karpfhamu (okr. Pasov) velkou figuru Hulka. List popisuje, že mezi třetí hodinou a 7.20 někdo neznámý odnesl reklamní figuru firmy agaSAAT ze Severního Porýní-Vestfálska, osm metrů vysokou a vážící sto kilogramů, se kterou se agaSAAT akce účastní každý rok. Její cena je asi 15 000 eur. Firma s ní propaguje druh kukuřice stejného jména.

Zmizel a vynořil se…Zdroj: Deník/DK

"V pondělí přišla vysvobozující zpráva - už je zase tady," píše DK. Našel ji v sedm hodin hlídač areálu - nenafouknutá ležela na zemi. Foto: Deník/DK/Polizei