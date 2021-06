Muž si odskočil na toaletu a paní se rozhodla zkusit se projet s jeho autem před nadcházející zkouškou na řidičák. Při couvání z řady přidala tolik plynu, že se kola protáčela. 58letá provozovatelka kiosku jí chtěla pomoci a šla k vozidlu. Budoucí šoférka zrovna popojela kousek dopředu a chtěla znovu couvat. Prodavačka se v tu chvíli ocitla hodně blízko u dveří řidičky, kterou tím vylekala tak, že ta se zařazenou zpátečkou šlápla na plyn místo brzdy. Levým předním kolem vjela na nohu “pomocnice”. Ta se dostala mezi kola a upadla naznak. Majitel auta k vozidlu přispěchal, popojel kousek dopředu a uvolnil tak nohu hospodské. “Ta utrpěla zranění nezjištěného stupně a byla převezena do nemocnice v Braunau,” píší OÖN.

Uzavírají, že alkotest ženy od volantu nepřesáhl povolenou hranici, její partner nadýchal 1,56 promile. Stíháni jsou oba.

Chtěla nechat unést dceru?

38letá matka očividně chtěla nechat v Burgenlandsku unést svou šestiletou dceru, která byla svěřena do péče manžela, informuje Volksblatt. Pověřila tím známého, který už se policii doznal. Do plánu byla zasvěcena i 62letá babička dívenky. Oba ženy byly zatčeny na parkovišti ve Štýrsku. Jsou obviněny z podněcování únosu dítěte.

Cyklotúra přes Himaláje

Claudius Raith (49) z Burghausenu plánoval přejezd horského řetězce Annapurna na kole už loni. Korona mu ale po cestě z Bavorska přes Turecko, Irán, Dubaj, Indii a Nepál další cestu zastavila. Letos chtěl trekingový okruh "Annapurna Circuit" dokončit.

Musel o vízum požádat z domova, registrovat se v Nepálu pro případ sledování eventuální nákazy a nechat se testovat. Nejasnosti byly také o formě a délce karantény, ale té nakonec Raith ušel.

V Kathmandú s potěšením shledal, že jeho nákladní kolo, které před rokem zanechal v hotelu, je pořád na stejném místě, popsal ve svém internetovém blogu (www.biketravelworld.wordpress.com). 22. dubna vyrazil s nepálským přítelem Andrewem. Projeli “tropickou krajinou” kolem řeky Marsyangdi přes kopce s až 20stupňovým stoupáním, částečně po blátivé šotolině, do města Besisahar, “bráně k Himaláji”. S mezizastávkami ve vesnicích Jagat a Manang, už ve výšce 3500 metrů, zažili změnu klimatu z až 30 stupňů do mínusu. Raith byl na kole poprvé výš než 3000 metrů a nevěděl, co může očekávat. Posilovali se rýží s čočkovou polévkou a ostrou zeleninou, k aklimatizaci si odskočili k jezeru Tilicho (4900 m).

Pak byl na řadě průsmyk "Thorong La" (5416 m), nejvyšší na světě, který je možné přejet na kole, jak napsal v blogu. K jeho zdolání museli bicykly dostrkat 30centimetrovou vrstvou sněhu. Sjezd odtud je trochu vylekal, kamenitý trail byl spíš pro fanatiky downhillu, napsal. Do Muktinathu, známého hinduistickým a buddhistickým poutníkům jako chrám Vishnu, přesto dorazili ve zdraví.

5. května dojeli do Kagbeni a dál po šotolině “Údolím mustangů” do Chhusangu, odkud už nemohli pokračovat – chybělo jim speciální povolení, o kterém Raith předem nic nevěděl.

Vraceli se zpátky k jihu mezi těžkými stavebními stroji a při silném protivětru. Navečer byli ve městě Pokhara a obdivovali panoráma Machapuchare a Dhaulagiri…

Domů se ale hned tak nevrátí. Přes Nepál procházela další vlna korony a mezinárodní lety od konce dubna na měsíc zastavila. Do Himaláje se Claudius Raith chce vydat ještě jednou, na nejvyšší pasy v oblasti Kašmíru na Manali-Leh-Highway, a na dálnici dlouhou 428 kilometrů v nejsevernější Indii. Pak by rád pokračoval do Vietnamu, Kambodži a Laosu, uvažuje.

Na himalájském pasu. Foto: Deník/PNPZdroj: Deník/ Redakce

Na snímku jsou oba dobrodruzi 28. dubna na horském pasu Thorong La. Foto: Deník/PNP/ Raith

Chřástal polní se vrací

Jeden z nejvzácnějších lučních ptáků Horních Rakous, chřástal polní, se vrací v květnu ze zimních stanovišť v Africe do svých hnízdišť, napsaly OÖN. “Loni mohla být tato místa chráněna díky vstřícnosti pěti rodinných zemědělských podniků opozdit na nich sečení až na konec července,” uvedl list. Za to vlastníci dostanou celoroční odškodné.

Pomáhají vzácnému ptákovi přežít. Foto: Deník/OÖN/UhlZdroj: Deník/ Redakce

V celých Horních Rakousích je 10 až 40 párů chřástalů. “Zatím co v normálních letech volalo na Šumavě kolem pěti exemplářů, loni to bylo čtrnáct samečků,” říká Harald Pfleger, který má v Horním Mühlviertlu na starost projekt BirdLife. Foto: Deník/OÖN/Uhl