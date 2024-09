Již téměř 30 let zve přírodní rezervace žáky pátých tříd regionu k hlubšímu poznávání přírody. Této nabídky využilo již více než 3 000 školáků. „Mladí příznivci přírody získávají velmi hluboký vhled do národního parku,“ řekl při slavnostním ceremoniálu náměstek ředitele národního parku Josef Wanninger. „A zároveň také následně fascinují své rodiče o chráněném území.“ Národní park tak bude mít z projektu dvojnásobný prospěch. „Zvyšuje také povědomí o práci našich strážců v regionu, což výrazně přispělo k přijetí našich kolegů jako ochránců přírodního dědictví.“

Krátký film s dojmy účastníků jasně ukázal, že program je především o zábavě v přírodě a aktivitě. Junior Rangers se vydali nejen do divočiny, například na Luzné, k Rachelsee nebo do Schachtenu, ale také do zázemí národního parku. Projekt již řadu let podporují spořitelny Freyung-Grafenau a Regen-Viechtach. Jejich zástupce Tobias Springer vyzval děti, aby se i nadále angažovaly: „Protože ochrana přírody je důležitější než kdy jindy.“ A tak je také Mario Schmid, jednatel spolku Junior Ranger, vyzval, aby zůstaly u toho. Zájemci z řad absolventů programu Junior Ranger mají stále možnost účastnit se jednou měsíčně aktivit v přírodě. Schmid použil krátkou anekdotu, aby ilustroval, jak dlouho je program úspěšný: „Ve skupině Junior Ranger jsem měl už jedno dítě, jehož maminku jsem měl. To ukazuje, jak je projekt udržitelný.“

Po krátkých uvítacích projevech a videopříspěvcích nakonec Reinhold Gaisbauer, vedoucí Stráže národního parku, vyzval všechny juniorské rangery, aby si přišli převzít zasloužené certifikáty. Ještě předtím byly děti pozvány Asociací juniorských rangerů, aby si vychutnaly občerstvení a zamyslely se nad svými letními zážitky.