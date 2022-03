Tragédie minutu po minutě

20:18 h. Na tísňovou linku 155 kdosi oznámil dopravní nehodu slovy: „Autobus s dětmi sjel do příkopu".

20:25 h. Zdravotníci přijímají telefonát od účastnice nehody, z něhož vyplývá, že situace je „minimálně vážná". Na místo vyjíždí záchranka z Českého Krumlova a sanita lékařské služby první pomoci z Kaplice.

20:29 h. První volající upřesňuje situaci na místě nehody a je aktivován krajský havarijní plán.

20:31 h. Budějovickým záchranářům končí den pracovního volna, jsou mimořádně povoláni do práce. O nehodě už se dozvídá ředitel krajské záchranné služby.

20:36 h. První dvě sanitky z Českého Krumlova a Kaplice přijíždějí na místo nehody.

21:05 h. K Nažidlům přijíždějí týmy záchranářů z Českých Budějovic.

21:37 h. Záchranáři vyprošťují z vraku autobusu posledního zraněného.

21:50 h. Vyproštění posledního usmrceného.

21:56 h. Do Nažidel přijíždějí sanitky z Prachatic.

22:44 h. Poslední zraněný umístěn v českobudějovické nemocnici.

23:35 h. Pracovníci pohřební služby nakládají do vozu poslední oběť nehody.

00:20 h. příštího dne Poslední zraněný umístěn v prachatické nemocnici.

7:13 h. Likvidační práce – odklízení částí lidských těl a osobních věcí na místě nehody.

12:21 h. Ukončení likvidačních prací.

Zdroj: záznamy MUDr. Jana Tučka, ÚSZS České Budějovice

Vážné nehody

Dodnes je silnice I/3 místem vážných nehod. Přispívá k tomu velká intenzita provozu, špatné rozhledové poměry kvůli četným klesáním a stoupáním a jiné dopravní komplikace. Především ale neukázněnost řidičů. Například v místě tragédie u Nažidel je dovolená rychlost snížena na 70 km/h, ale ne každý omezení dodržuje.

Do tří let se však má hlavní dopravní tah z Českých Budějovic do Rakouska zásadně změnit. Současnou komunikaci má nahradit dálnice D3. Aktuálně se staví od Českých Budějovic po Kaplici nádraží. A podle tiskového mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR Jana Studeckého se pro úsek Kaplice nádraží – Nažidla o délce 12 kilometrů dokončuje majetkoprávní příprava a připravuje se podání žádosti o stavební povolení.

Do konce roku 2025

Pro navazující úsek Nažidla – Dolní Dvořiště o délce 3,5 kilometru probíhá územní řízení. „Předpoklad je zahájit zbývající dva úseky v roce 2023 a zprovoznit je do konce roku 2025,“ uvedl Jan Studecký. Dosud poslední úsek D3 daný do provozu měří zhruba 10 kilometrů a řidičům byl předán k užívání na podzim roku 2019 mezi Ševětínem a Borkem na Českobudějovicku.

Jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura očekává od dálnice velké zvýšení bezpečnosti. „Dojde k narovnání komunikace, zatáčky budou mít větší poloměr,“ říká Milan Bajcura a doplňuje, že zmizí i častá stoupání a klesání.

Hodně by se tak omezilo riziko opakování podobných tragédií, jaká se udála v roce 2003. Soud uznal vinným jen řidiče s trestem osm let odnětí svobody. Ačkoliv pozůstalí chtěli, aby byl potrestán například i majitel dopravní firmy, protože mu vytýkali různá pochybení. Třeba, že řidič neměl oprávnění k řízení autobusu s cestujícími.

- 188 kilometrů v hodině byla rychlost, kterou se autobus řítil z kopce u Nažidel. Vezl účastníky lyžařského zájezdu z rakouských Alp. Cestující pocházeli převážně z Karlovarska

- 12 vteřin trvaly kritické chvíle – za tu dobu autobus najel na pravou krajnici, poté narazil do svodidel, přejel do protisměru, kde se při pádu ze svahu otočil kolem své osy a zůstal ležet na levém boku. Přitom přišel o střechu

- 52 lidí včetně řidiče cestovalo v autobusu, 17 z nich zemřelo na místě, další dva v nemocnici. Dvacátý zemřel na následky nehody v srpnu 2005

- 8 let odnětí svobody – k takovému trestu odsoudili řidiče autobusu, dostal navíc zákaz řízení na 10 let. Od 14. října 2009 je na svobodě