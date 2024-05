V pondělí 13. května se stala ve Vimperku v Sušické ulici nehoda, o níž její řidič odjel. Policisté teď hledají svědky, kteří by pomohli najít viníka.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Mluvčí prachatické policie Martina Joklová uvedla, že nehoda se stala na parkovišti v Sušické ulici v čase od pondělní čtvrté hodiny ráno do úterka 14. května do půl dvanácté dopoledne. „Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do zaparkovaného osobního vozidla VW Passat,“ řekla s tím, že dotyčný řidič nezastavil ani nehodu neoznámil. „Škodu policisté předběžně vyčíslili na přibližně pět tisíc korun,“ doplnila.

Proto dopravní policisté hledají svědky, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k dopadení viníka nehody. „Pokud by někdo měl kamerový záznam v uvedeném čase, policistům by mohl pomoc ve vyšetřování,“ vyzvala k poskytnutí kamerového záznamu. Informace k dopravní nehodě je možné sdělit policistům sdělit osobně na služebně v prachatické Pivovarské ulici, telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158.