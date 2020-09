O cestě bez objížděk si mohou pendleři směřující za prací do Bavorska nechat jen zdát. Sotva v minulém týdnu skončila oprava hlavního tahu z hraničního přechodu Strážný do Freyungu, 15. září začíná oprava silnice z Volar na Lenoru.

V pondělí 14. září odpoledne začali dělníci ze společnosti Metrostav s přípravami a v úterý 15. září v poledne uzavřou jeden jízdní pruh. Prachatickému deníku to potvrdil Jiří Urban, stavbyvedoucí z Metrostavu. „Hlavním důvodem je pokládka nového asfaltového povrchu. Součástí bude také úprava čištění okolí silnice,“ vysvětlil. Od Stögrovy Hutě (od skládky posypového materiálu, pozn. aut.) až na odbočku na Soumarský most tak zpomalí řidiče semafor, který bude řídit dopravu kyvadlově v jednom pruhu. „Ve směru z Volar bude jeden pruh průjezdný až do Lenory,“ popsal Jiří Urban. Doplnil, že od hraničního přechodu bude Lenora uzavřená. Ti, kdo jedou do Volar, musejí odbočit v Hliništi na objízdnou trasu přes České Žleby. Nákladní auta nad 7,5 tuny mají objížďku stanovenou přes Vimperk. Oprava je plánovaná do 15. listopadu.

Objízdné trasy:



- Pro vozidla nad 7,5 t do výšky do 4,3 m: obousměrně ve Volarech po II/141 – Prachatice – na křižovatku II/141 x II/145 – po II/145 – Vimperk – na křižovatku II/145 x I/4 – po I/4 směr Strážný. Délka obj. trasy 58 km.



- Pro vozidla nad 7,5 t, do výšky nad 4,3 m: obousměrně ve Volarech po II/141 – Prachatice – na křižovatku II/141 x II/145 – po II/145 – Vimperk – na křižovatku II/145 x II/168 – po II/168 – na křižovatku II/168 a II/169 – po II/169 – na křižovatku II/169 a II/167 – po II/167 – na křižovatku II/167 a I/4 – po I/4 směr Strážný.



- Pro vozidla do 7,5 t, ve směru jízdy Strážný/Volary: jednosměrně po silnici I/4 Strážný – na křižovatku silnic I/4 a III/14142 Hliniště – po III/14142 – křižovatka silnic III/14142 a III/14141 České Žleby – po silnici III/14141 – křižovatka III/14141 a I/39 směr Volary. Délka obj. trasy 10 km.



- Objízdná trasa bude pro linkové autobusy obousměrná (autobusy se budou otáčet na zastávce v Lenoře).



- Částečná uzavírka pro ostatní vozidla silnice I/39 ve směru jízdy Volary/Lenora: Provoz bude veden jednosměrně po polovině silnice I/39. V úseku od provozního staničení silnice I/39 km (Stögrova Huť - skládka posypového materiálu) až po křižovatku I/39 a III/14141 na Soumarský most bude provoz řízen semaforovou soupravou