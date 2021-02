Registrační místa, očkovací prostory i zázemí pro celou směnu lékařů, sester i administrativních pracovníků v hotelu Park jsou v tuto chvíli z devadesáti procent připravené. Bývalý sál hotelu Park zvolil kraj, město a nemocnice podle slov Michala Čarvaše, ředitele Nemocnice Prachatice, po důkladném vyhodnocení okolností. „Chtěli jsme, aby centrum bylo průchozí, bylo dostatečné zázemí pro čekací dobu po očkování a dostatečné počet sociálního zařízení,“ vysvětlil Michal Čarvaš s tím, že hotel Park veškeré nároky splnil. Pronájem prostorů jde na vrub Jihočeského kraje a smlouva je zatím uzavřena do června. S největší pravděpodobností ale bude velkokapacitní Očkovací centrum v provozu do konce léta.

Do prachatického očkovacího centra se budou sjíždět lidé z celého okresu Prachatice. Jeho rozjezd na plné obrátky se ale nespustí dřív než v březnu. Zvládneme naočkovat až osmdesát lidí za hodinu. Ředitel prachatické nemocnice Michal Čarvaš plánuje, že ve chvíli, kdy bude dostatečné množství vakcín bude provoz očkovacího centra od 7 do 19 hodin na dvě směny, na místě budou dva lékaři, tři sestry, administrativní pracovník, který bude naočkované zapisovat do registru.

„Na registraci příchozích zájemců se jsou připravena další čtyři místa pro administrativní pracovníky. O ty se podělí město Prachatice, Český červený kříž, hasiči a nemocnice,“ upřesnil ředitel s tím, že u vstupu bude příchod lidí koordinovat další člověk. K dispozici bude také technik a IT specialista. Očkovat budou jak lékaři z nemocnice, tak praktici, kteří budou mít zájem.

Očkovací centrum bude průchozí, přicházející a odcházející se vůbec nepotkají. V předsálí budou mít lidé možnost vyplnit si potřebné dokumenty, pokud už je nebudou mít z domova, následně budou zaregistrováni a postupují dál na očkování, odtud pak do čekárny, kde jim bude vystaven doklad o očkování, v případě druhé dávky vakcíny také certifikát, a kde každý naočkovaný musí strávit dvacet minut, kdyby se náhodou projevily nežádoucí účinky.

V současné době se očkování provádí v budově prachatické nemocnice, příští týden dostane část prachatických seniorů ve věku 80+ druhé dávky. „Je tak málo vakcín, že máme co dělat, abychom byli schopni všem naočkovat druhou dávku,“ řekl ředitel nemocnice. Teprve potom zase nemocnice uvolní termíny pro další pro osmdesátníky, kteří se budou doočkovávat druhou dávkou ještě v březnu. V průběhu března by se mohli začít očkovat možná lidé v kategorii 65+, ti by mohli být zhruba v květnu naočkovaní. „Pak se uvidí, které další kategorie budeme očkovat podle národního očkovacího plánu,“ uvažuje ředitel prachatické nemocnice. Na lidi mladší šedesáti let se nedostane dřív než v létě. „Záleží na tom, kolik bude vakcín. Ale ve chvíli, kdy my otevřeme očkovací centrum, budeme schopní naočkovat tolik lidí, že nám stát takové množství vakcín nedá,“ upřesnil Michal Čarvaš. Jen v prachatickém centru by to mělo být zhruba osm set lidí denně. Celkem na jihu Čech jde o šest až šest a půl tisíce očkovaných denně.

Na konci týdne bylo na Prachaticku naočkováno dvě stě třicet lidí ze čtyř set zaměstnanců nemocnice druhou dávkou. Druhé dávky dostali také senioři z domovů a dalších sociálních zařízení na Prachaticku i Vimperku. K tomu je v Prachaticích k dispozici mobilní očkovací tým. Jeho práce skončí ve chvíli, kdy bude otevřen očkovací centrum. Personálně podle slov ředitele není možné táhnout výjezdový tým a tým v očkovacím centru. „To nebudeme schopní zajistit,“ uzavřel Michal Čarvaš.