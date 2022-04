OBRAZEM: Letní kino i Štěpánčin park jsou v obležení řemeslníků

„Máte perfektní přípravu pro obchvat, vždyť před více než dvaceti lety postavený most přes Libotyňský potok (v červnu 1997 ho smetla povodeň, pozn. aut.) se povedlo nasměrovat do míst, kam povede budoucí obchvat,“ řekl na místě senátor Tomáš Fiala a popřál zhotoviteli stavby, firmě Strabag, aby se stavba obešla bez „zádrhelů“. Na stejný most vzpomněl také bývalý starosta Prachatic a současný poslanec Jan Bauer. „Když jsem byl zvolen starostou Prachatic dostával jsem otázku, kdo tady vymyslel to nesmyslné esíčko na mostě. My odpovídali, že tudy jednou povede obchvat,“ řekl s tím, že se mu splnil jeden velký sen a obchvat opravdu bude.Náměstek hejtmana pro rozpočet a finance Tomáš Hajdušek ujistil, že současné vedení Jihočeského kraje má dopravní stavby jako prioritu. „Jednu miliardu korun, kterou jsme v roce 2021 dostali navíc ze sdílených daní, ty peníze máme v rezervním fondu a chystáme se využít do konce volebního období právě na dopravní stavby,“ vysvětlil náměstek při zahájení stavby obchvatu a dodal, že Vlachovobřezským obchvat závidí. „Sám jsem z Katovic, a tam se asi obchvatu jen tak nedočkáme,“ dodal s přáním, že se zástupci Jihočeského kraje budou scházet častěji při otevírání nových obchvatů a dalších dopravních akcí.

Starosta Vlachova Březí Lubomír Dragoun se těší, že se uklidní doprava na náměstí. „Když jsme se začali zajímat o realizaci obchvatu, byl ten náš někde na seznamu, ale rozhodně ne v pořadí. Dozvěděli jsme se ale, že stavět se bude tam, kde bude nejvíce připraveno. Proto jsme se snažili vykupovat pozemky a být pro Jihočeský kraj připraveni. To se povedlo se a i my jsme přispěli k modernizaci silniční sítě,“ uvedl Lubomír Dragoun.

Ředitel firmy Strabag, oblast Jih Jan Michalec podotkl, že čtyřiadvacet let starý most mohla jejich firma postavit a že stejná firma může dílo dokončit. „Já tady mohu jen slíbit snahu dílo dokončit včas a v patřičné kvalitě,“ uzavřel.

Východní obchvat Vlachova Březí:

- Zahájení stavby 13. dubna 2022.

- Délka obchvatu je 1130 metrů.

- Náklady na stavbu 163 milionů korun (161,7 milionu investuje Jihočeský kraj, 1,3 milionu korun město Vlachovo Březí).

- Postaveno bude 258 metrů nových opěrných zdí a 458 metrů protihlukových stěn.

- Součástí stavby jsou také úpravy křižovatek a překládky sítí.

- Na obchvat se bude najíždět za čerpací stanicí za mostem přes Libotyňský potok, pokračovat bude přes zatravněné zemědělské plochy mezi obytnou zástavbou města a průmyslovou zónou a překříží silnici od Chocholaté Lhoty. Zpátky na silnici směrem na Předslavice se napojí před výrobním areálem firmy Reno Šumava.

- Předpokládané ukončení stavby je konec roku 2023.