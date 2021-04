Na Den Země bude velký úklid. Zapojí se školy. Uklízí se i Orlík. "Objevte pytlokešky a pomozte přírodě," vyzývá Český svaz ochránců přírody. Na Českobudějovicku se chystá úklid například ve Vrátě nedaleko jihočeské metropole.

Na Den Země 22. dubna vyvrcholí tradiční kampaň Ukliďme svět! Koordinátor – Český svaz ochránců přírody (ČSOP) – zatím na webu www.uklidmesvet.cz registruje přes 280 akcí. A přihlásit se je stále možné.

Jednou z velkých akcí v tomto termínu je i „Ukliďme Orlík!“, kterou až do 2. 5. pořádá Český rybářský svaz ve spolupráci s ČSOP a Povodím Vltavy. Na březích přehrady jsou proto v utajených místech dobrovolníkům k dispozici takzvané „pytlokešky“. Na Den Země vyžeňte děti od počítačů a ze tříd! Ať aspoň hodinu věnují úklidu pohozených odpadků. Tak zní výzva ČSOP směřovaná školám všech stupňů. A školy se k této aktivitě hlásí. Už jich je více jak 50.

ČSOP také navazuje na loňskou úspěšnou akci úklidů odkrytých břehů Orlické přehrady a podílí se na akci Jarní úklid na nádrži Orlík, kterou připravil Český rybářský svaz. Zde mají lidé až do 2. 5. příležitost uklidit, co se na březích za uplynulý rok nastřádalo. Pokud lidé nemají vlastní pytle, nevadí. „Organizátoři z Českého svazu ochránců přírody ve spolupráci s místními obcemi pro dobrovolné uklízeče připravili výdejní místa. A nově do přírody umístili takzvané „pytlokešky“, které mohou hledat pomocí GPS souřadnic (mapa všech míst zde: https://www.mapotic.com/jarni-uklid-orlicke-prehrady). Ty obsahují pytle na odpad a informační dopis,“ říká Veronika Andrlová. Kompletní informace najdete ve facebookové události a na webových stránkách www.uklidmesvet.cz. Naplněné pytle viditelně umístěné na březích přehrady pak po 2. květnu odvezou na lodích rybáři k likvidaci.

„Jsme přesvědčeni, že když budeme prohlubovat vztah lidí k přírodě prostřednictvím našich akcí, budou si jí více vážit, což v důsledku bude znamenat i méně odpadu, který se objevuje v lesích, parcích i řekách,“ říká koordinátorka kampaně Veronika Andrlová a dodává, že pro letošní rok si připravili ochránci přírody nejen běžné úklidové akce, ale také motivační soutěže a další výzvy pro školy, které mají dostat žáky alespoň na chvíli od počítačů do přírody. Aktuálně třeba probíhá fotografická soutěž „Podělte se s námi s nasbíranými odpadky a jarními květy“.

„Přidat se k velkému jarnímu úklidu můžete opravdu každý. Každý kousek odpadu se počítá, a čím více dobrovolníků, tím větší kus přírody se podaří uklidit. Pojďte do toho s námi! A nezapomeňte svůj úklid zaregistrovat na webu www.uklidmesvet.cz,“ dodává Veronika Andrlová.