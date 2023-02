Zbývá už jen měsíc do jarního kola kampaně Ukliďme svět, kterou v České republice pořádá Český svaz ochránců přírody již více než třicet let. Organizátoři pro letošek stanovili hlavní jarní termín na 25. března. Úklidy se však konají i mimo toto hlavní datum. Ochránci očekávají, že se do boje s odpadem vydá větší počet dobrovolníků, než tomu bylo loni, kdy se zapojilo přes 30 000 dobrovolníků.