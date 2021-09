Vzhledem ke klimatickému vývoji počasí Tepelné hospodářství Prachatice od čtvrtka 16. září zahájilo vytápění.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Fuchs

Teplo do soustavy v současné době Tepelné hospodářství dodává v ranních a večerních hodinách, přesně v době od 5 do 10 a od 17 do 22 hodin. „Dodávky tepla budeme optimalizovat podle vývoje venkovních teplot,“ upřesnil jednatel Tepelného hospodářství Prachatice Petr Kolín.