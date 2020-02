Výše částky je jasně daná, její maximální hodnota může být sto tisíc korun, pokud bude nižší, může se v rámci rozpočtu zrealizovat i více akcí. Stejnou cestou se vydali už vloni například Vimperští.

Své první nápady tak Prachatičtí začnou posílat v první polovině letošního roku. "Na radě města jsme na konci ledna schválili postup, jakým způsobem budeme rozpočet realizovat. Čekali jsme na to, až bude částka na něj schválena v rozpočtu města pro letošní rok. To se stalo v prosinci. V únoru navíc společně s Národní sítí zdravých měst vypracujeme další postupy, které se participativního rozpočtu a jeho administrace budou týkat. Tím ušetříme peníze," uvedl Jan Klimeš, místostarosta města.

Zhruba v březnu nebo dubnu už by tak měly být hotové veškeré přípravné práce a obyvatelé města by mohli přijít se svými nápady. Například i s tím, co je podle nich konkrétně nutné v daném finančním limitu opravit, nebo kde třeba doplnit mobiliář. "Chceme jít cestou soupeření nápadů. Tedy, zrealizují se ty nejlepší, což by měla ukázat následná anketa," doplnil Jan Klimeš.