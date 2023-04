Chůze je nejpřirozenější, nejvhodnější, nejjednodušší a nejlevnější pro nás všechny. Prachatičtí senioři se zapojili do kampaně společnosti Právě teď a společně vyrazili na „delší“ procházku – Pochod pro mozek. Organizaci zajistil projekt Cvičení šité na míru a SeniorPoint Prachatice, které přinášejí obyvatelům domova nové nápady, inspiruje se ostatními. Tentokrát se vydařilo.

Foto: Poskytla Hanka Rabenhauptová

Jak uvedla společnost ve svém propagačním materiálu: „Cílem tohoto pochodu je připomenout široké veřejnosti to, na co často zapomínáme, že jak funguje náš mozek, výrazně souvisí s naší fyzickou a mentální kondicí a zdravotním stavem. Je úžasné, co se podařilo díky dobrovolníkům nejen z Městského úřadu Prachatice, ale i z řad dalších dobrovolníků z města. V pátek odpoledne dobrovolně přišli a pomohli s doprovody. Přes 35 seniorů s omezeným pohybem z Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích mohlo tak vyrazit z areálu na procházku v doprovodu „svých osobních strážců“.

Kudy a kam vedla trasa? Každý se chtěl podívat jinam. Někdo na Skalku do DPS za kamarádkou, někdo směrem Svatopeterskou cestou, jiný kolem sídliště náměstí Přátelství, jiný do města a někdo (dle svých sil Šnečí, ke Coopu a zpět. Průvodci nejenže dostali „školení, jak zacházet s vozíky chodítky a jak pomoci, ale a to již každý zvlášť, intuitivně si povídali se „svými“ svěřenci – o květinách, rozkvetlých stromech, zajímavých oblacích, autech, kde v jakém domě kdo bydlí, jak se jmenuje pes, kterého právě potkali a jak se jmenoval ten nich doma … a o to právě šlo.

Darovat čas a chvilku pocitu sounáležitosti, to je jedna možnost dobrovolnictví. Každá dvojice, trojice dostala balónek na cestu, aby byla rozpoznatelná. Balónek posloužil také při závěrečném cvičení v jídelně, kde byl cíl našeho společného úsilí a hodnocení. Za krásného počasí, jsme snad krásné odpoledne nabídli 35 seniorům a seniorkám, a to nás může těšit, nejeden víkend.

Hanka Rabenhauptová