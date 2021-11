Společnost I MY slavila v neděli 21. listopadu své 20. (tedy letos už 21., loni neoslavené) výročí od svého vzniku. I MY je obecně prospěšná společnost, která se věnuje péči o handicapované děti napříč Jihočeským krajem. Podívejte se, jak tento krásný dne zachytil fotoaparátem Stanislav Tošner.

Obecně prospěšná společnost I MY v Soběslavi slavila své kulaté výročí s ročním zpožděním, užili si ho děti i rodiče. | Foto: Stanislav Tošner

Jak upřesnila její ředitelka Klára Csirková, společnost začínala jako dobrovolnické seskupení, které mělo za cíl podpořit rodiny navštěvující Mateřskou a Základní školu Diakonie ČCE - Středisko Rolnička. Rozrůstající se Dobrovolnické centrum se stalo součástí Rolničky a od roku 2016 začala organizace poskytovat profesionální sociální službu: ranou péči. "Raná péče je terénní služba, která pomáhá rodinám dětí do 7 let s handicapem, opožděným vývojem," vysvětlila s tím, že v současnosti dlouhodobě spolupracují se 70 rodinami z celého kraje. "Od Blatné, přes Prachatice a Krumlov do Dačic. Naším posláním je podpořit dítě v jeho vývoji, zmírnit co nejvíce jeho handicap a rodiče provázet v jejich náročné cestě," dodala Klára Csirková.