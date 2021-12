OBRAZEM: Zvířata na Hluboké se představují pod tisíci rozzářených světýlek

Šanci ukrátit si dlouhé zimní večery nabízí malebné prostředí zoo na Hluboké. Pohádkovou atmosféru dokresluje světelná vánoční výzdoba. Tu si můžete užít v prodloužené otevírací době, a to do 19 hodin. Tato prodloužená doba trvá až do začátku ledna, vyjma Štědrého dne.