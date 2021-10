Děti se zájmem prohlížely přítomné živé sovy a sovičky a o jejich výcviku také promluvil zkušený sokolník. Bohatý byl i další doprovodný program, kdy jsme mohli nahlédnout do dění na jednotlivých historických stanovištích - byly tu k vidění třeba lázně s lazebnicemi, pracoviště kováře, historická krčma nebo kolbiště, kde probíhaly drobné šermířské souboje. Pozornost dětských návštěvníků hojně přitahovalo stanoviště se soutěžní hrou „Hod krysou“, kdy zásah natažené pastičky se rovnal jeden bod i řetízkový kolotoč. V rukodělných dílnách mohly děti dát průchod své tvořivosti a odnést si nějaký výrobek na památku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.