Zbytiny - Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. Popeleční středou začíná postní období před Velikonocemi. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu.

Ve Zbytinách bylo sice dva dny po Popeleční středě, ale nikdo si z toho nic nedělal. Počasí a zejména silný vítr ovlivnil začátek, kdy Rychtář masopustního průvodu musel ukecat šenkýřku, aby dveře své hospody otevřela a zde starostu Zbytin o právo masopustního veselí v obci požádat. Paní šenkýřka byla hodná a průvod plný barevných masek dovnitř pustila. V 10.15 hodin zaťukal Rychtář na dveře a starosta ne a ne přijít. Má zpoždění, to je normální neslo se hospůdkou. V 10.15 se dveře rozletěly a pan starosta přišel. Zaskočený Rychtář se rychle vzpamatoval a o právo masopustního průvodu v obci a přilehlých míst v Korytě a Blažejovicích provést žádal. „No to je těžké, máš zpoždění,“ říká starosta, ale to bylo způsobeno nehodou pojezdů a taky špatným počasím. „No když to tak omlouváš právo ti dávám. Proveď průvod obcí, od chalupy k chalupě, nezapomeň na Koryto a Blažejovice a k večeru se vraťte,“ dodal.