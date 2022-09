První školní den v prachatické Vodňance začal na školní zahradě, kde se seřadili všichni žáci školy i jejich učitelé.

Zahájení školního roku v Základní škole ve Vodňanské ulici v Prachaticích. | Foto: Petra Nachlingerová

Pak už se ale přesunuli do svých tříd, aby si od třídních učitelů vyslechli, co je v letošním školním roce čeká. Prvňáčky přivítala jak ředitelka školy Petra Sandanyová, tak zástupce vedení města Prachatice. Každý z nich dostal malý dárek a všichni si pak vstup do nové životní etapy užili se svými rodiči a prarodiči. První školní den má jen jednu hodinu, ale už v pátek 2. září začíná škola pěkně "zostra".