Ještě před faktickým zákazem pořádání akcí stihli ve Volarech pokřtít novou knihu Jaroslava Pulkrábka nazvanou Slzy stožecké madony. Role kmotra se ujal Ladislav Štěrba, majitel tiskárny, nakladatel Jiří Martinec, administrátor volarské farnosti Karel Falář a v neposlední řadě Roman Kozák.

Křest nové knihy Jaroslava Pulkrábka Slzy stožecké madony ve Volarech. | Foto: Ladislav Beran

„Roman zastupoval celou řadu těch, kteří mi s knihou pomohli neskutečným množstvím informací. Ať už jde o Kamila Klusáka, který to tu zná jak snad nikdo, nebo Aničku Hodánkovou či Jaroslavu Krejsovou. Vlastně je to jejich kniha a já to jen sepsal,“ uvedl ke křtu Jaroslav Pulkrábek. Kniha popisuje území mezi Cazovem a Želnavou, přičemž velká pozornost je pochopitelně věnována Volarům. „V knize je zachyceno mé vidění těch míst s tím, co jsem o nich zjistil a hlavně nezjistil. Je to výzva pro další, aby se tam vydali po mě a snažili se najít to, co mě se nepodařilo,“ doplnil autor. Ten současně přímo na místě podepsal smlouvu na další knihu, která by se měla čtenářům představit za dva roky a měla by čtenáře zavést například na Magdalénu, do Zbytin či do Prachatic.