Bez oznámení už v pátek 27. listopadu spolu s veřejným osvětlením rozsvítili vánoční strom na náměstí i obří vánoční ozbobu Volarští. Ozdoba září do okolí a snad všichni, kdo projíždějí městem se u ní zastaví.

Strom a obří vánoční koule na volarském náměstí svítí už od pátečního večera. | Foto: Jaroslav Pulkrábek

Okolní města nic podobného nenabídnou. A během dalších adventní dnů Volarští připravují ještě světelnou výzdobu vodotrysku. Nechávají si to jako překvapení, věří totiž, že rozvolnění opatření povolí alespoň částečně adventní setkání na volarském náměstí. To by mělo být možné už od čtvrtka 3. prosince.