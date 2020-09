„Více než třiadvacet milionů zaplatila dotace, kterou získala ředitelka školy. Tři a půl milionu korun zaplatila škola a 13,5 milionu zaplatilo město,“ upřesnil starosta.

Cesta k rekonstrukci půdy byla podle slov Petry Sandanyové, ředitelky ZŠ ve Vodňanské ulici, která celý projekt vymyslela a také dotáhla do konce, dlouhá, ale nakonec se rekonstrukci půdy podařilo zvládnout za jeden rok. Rekonstrukce začala v září 2019 a skončila v polovině srpna 2020. „Prvním kolem schvalování dotace jsme neprošli, ale nevzdali jsme to a štěstí se na nás usmálo a peníze jsme získali,“ popsala Petra Sandanyová s tím, že paradoxně pomohlo březnové uzavření škol v souvislosti s nouzovým stavem. Na jaře se tak řemeslníci mohli pustit do výstavby schodiště do půdních prostorů a veškeré práce stihli do konce prázdnin.