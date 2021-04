Od poloviny minulého týden zahájila firma Strabag opravu další části ulice 1. máje ve Vimperku. Opravy budou trvat až do prosince letošního roku.

Další část rekonstrukce ulice 1. máje ve Vimperku začala. | Foto: Zdeněk Formánek

Stavební činnost je podle informací starostky Vimperka Jaroslavy Martanové rozdělena na dvě etapy. V první etapě se bude stavět v úseku křižovatky ulic 1. máje a Nad Stadionem po křižovatku ulic 1. máje a Hřbitovní. Bude to ve od 24. března až do 6. července. "Hned na ní pak naváže další stavební část. Od křižovatky ulic 1. máje a Hřbitovní po budovu Česká spořitelny," řekla. Ta je naplánována od 7. července do 6. prosince.