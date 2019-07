Tu poslední, 7. července, za nimi přijelo Divadlo Bořivoj s pohádkou Klaun Bedřich a jeho tetička. Pohádkové neděle budou pokračovat až do 1. září. V neděli 14. července do Městského parku přijede Divadlo Elf a odehraje loutkově činoherní muzikál Vojta & strašidla. Začíná v 15.30 hodin. Děti mají vstup zdarma, dospělí za 40 Kč.

Vimperský kašpárek:

neděle 14.7. 2019, 15:30, Městský park u Volyňky

DIVADLO ELF - VOJTA & STRAŠIDLA

Komorní loutkově-činoherní muzikál pro celou rodinu. Pohádka o velké odvaze, hodných strašidlech a o tom, že ne vše, co se děsné jeví, musí hrůzu nahánět.

neděle 21.7. 2019, 15:30, Městský park u Volyňky

DIVADÝLKO MRAK - O ŠEVCI KUBOVI

Veselá, barevná pohádka, při které se pu-blikum baví od začátku do konce. Švec Kuba má doma hodnou, ženu Andulku, ale po sérii za sebou rychle jdoucích průšvihů, za které může její hloupost, se Kuba rozhodne jít do světa. Ve světě se však setkává s hloupostí ve všech jejích podobách… Kuba se vrátí domů a začne si vážit Andulčina dobrého srdce…

neděle 28.7. 2019, 15:30, Městský park u Volyňky

DIVADLO KUBKO - AFRICKÁ POHÁDKA

Umu chce zažívat stejná dobrodružství jako kluci, ale souboj s dravou řekou jí zanese až tam za velký vodopád. Dokáže zachránit svojí vesnici s pomocí kouzel velkého šamana nebo podlehne zlým paviánům? Kouzelné loutky Matěje Holuba přinesou Afriku až k Vám a Vy se stanete její součástí.

neděle 4.8. 2019, 15:30, Městský park u Volyňky

DIVADÉLKO KOS - JAK SE JANEK NEUMĚL ROZHODNOUT

Děti velmi rády napovídají, co mají pohád-kové postavy udělat. Proto jsme připravili pohádku, kde diváci mohou sami rozhodo-vat, co se má stát a jak se bude děj pohádky dále vyvíjet. Na začátku pohádky nemůže nikdo, ani my, tušit, co nás v pohá-dce čeká a jak to celé dopadne. Tak je každé představení zcela jedinečné.

neděle 11.8. 2019, 15:30, Městský park u Volyňky

DIVADLO NA VĚTVI - KNIHOMOLI

Kdo nikdy nenašel v knize vytrženou a napůl snězenou stránku o nich asi ještě neslyšel. My ostatní ale dobře víme, že v našich knihovničkách se prohánějí malí broučci, kteří doslova a do písmene hltají příbehy v knihách. Představení vám nabídne veselý náhled do jedné takové knihovničky a do života dvou obyčejných KnihoMOLŮ. Setkáte se spolu s nimi s významnými literárními postavami a když budete sledovat pozorně, třeba se naučíte, jak si knížky jaksepatří vychutnat!

neděle 18.8. 2019, 15:30, Městský park u Volyňky

DIVADLO VÍTI MARČÍKA - SNĚHURKA A SEDM TRPASÍKŮ

Co Vás čeká? Krásná Sněhurka, princ i zlá královna. Malebná chaloupka se sedmi trpaslíky a sedmi postýlkami. Spousta rytmických písniček a samozřejmě šťastný konec. Za provázky s tátou Víťou tahá i syn Jarda.

neděle 25.8. 2019, 15:30, Městský park u Volyňky

DIVADLO ANDROMEDA - PERNÍKOVÝ DĚDEK

Perníkovému dědkovi a bábě se již nelíbí číhat na děti ve své perníkové chaloupce a tak se vydají do světa hledat štěstí. Díky své nenasytnosti ovšem dědek zůstane uvězněn v chlívku s čuníkem a o pomoc musí požádat Mařenku. Jestli se mu podaří dostat se na svobodu a jak to všechno dopadne, uvidí děti v naší veselé pohádce s mnoha písničkami.