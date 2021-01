S úderem desáté hodiny se ve Zbytinách začalo rozdávat vysvědčení. Paní ředitelka Petra Staňková ho rozdala pěti prvňáčkům.

Prvňáci ve Zbytinách dostali vysvědčení. | Foto: Ladislav Beran

Děti jsou rády, že mohou chodit do školy a moc se na první vysvědčení těšily. Každý z pěti prvňáčků dostal k vysvědčení ještě písemné hodnocení a i to udělalo všem prvňáčkům ve zbytinské malotřídní škole radost. Nela, Maruška, Leontýnka, Kryštof a Fanda na vysvědčení měli samé jedničky. Od paní ředitelky je proto čekala ještě pochvala a poděkování za to, jak se do školy připravovali.