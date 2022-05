Nejdříve modlitbou a poté samotným aktem pokřtil prapor muzea Lehkého opevnění Soumarský most. Požehnal všem přítomným a popřál posádce bunkru ŘOPík Honzík Soumarský most dobrou turistickou sezónu.

Bunkr do současné podoby dostal Jan Němeček z nedaleké osady Dobrá a dostalo se mu poděkování od Zdeňka Karabce, který zároveň poděkoval všem, co muzeum Lehkého opevnění Soumarský most udržují a připomenul jaký význam měl v historii. Při otevírání muzea do sezony 2022 nesměl chybět starosta Volar Vít Pavlík, který přišel v zajímavé uniformě, ani starostka Stožce Helga Finiková. Při zahájení sezony byla na prapor přidána první stužka zelené barvy s názvem: Sami sobě z radostí. A pak už přišli i první zájemci o ukázku i prohlídku a ŘOPík Honzík na Soumarském mostě je otevřen.

Ladislav Beran