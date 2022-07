Každý rok se odehrávají podobné tragédie. Aby varovali veřejnost a snížili počet zbytečných neštěstí, uspořádali v sobotu 16. července 2022 na Orlické přehradě policisté, psí vodní záchranáři a Státní plavební správa akci Bezpečně na vodě. Nachystán byl i přílet vrtulníku. Cílem bylo mimo jiné ukázat, jak rizikový je vodní živel.

Voda na jezu má obrovskou sílu

Dokládají to i slova jednoho ze zúčastněných policejních potápěčů ze Středočeského kraje. Praporčík František Vostrý upozornil, že při pátracích akcích, ve chvíli, kdy se přímo nejedná o záchranu tonoucího, třeba ani policejní potápěči nevstupují do vody přímo pod jez. „Mohou tam být kmeny, větve, které nejsou vidět,“ upozorňuje František Vostrý s tím, že stačí už samotná síla vodního válce, která může být taková, že „semele“ i potápěče. A veřejností je přitom často síla vodního živlu podceňována.

Každoroční neštěstí spojená s vodní rekreací nebo pobytem u vody totiž ukazují, že si vodáci nebo plavci ohromnou sílu vody často ani neuvědomují. Je třeba schopna tonoucího pod jezem i vysvléci z plovací vesty. Pro práci policejních potápěčů, jejíž zákulisí také poodhalila sobota na Orlíku, ale platí, že k přírodnímu živlu mají respekt. I na volném toku nebo ve vodní nádrži, nejen u zvlášť nebezpečných jezů se dodržují zásady, které by laik možná považoval za zbytečné. „Vždy jdeme do vody ve dvou, pokud to jde, to je základ bezpečnosti,“ zdůraznil praporčík Ondřej Kozel. Samozřejmostí je také být připoután k lanu, zejména za minimální viditelnosti, kdy se třeba pátrá jen pomocí hmatu. Na Orlické přehradě v sobotu představili svou práci také kynologové. Došlo i na ukázky záchrany tonoucího. S policejním člunem nebo třeba se speciálně vycvičenými psy.

Záchrana plavce v nesnázích

Na Orlické přehradě byla v sobotu pro většinu návštěvníků vrcholem akce asi ukázka záchrany tonoucího. Zasahovali při ní například mohutní novofoundlandští psi. Bez váhání při jedné z ukázek vyrazili do vody pro zdánlivě se topící figuranty vzdálené od břehu několik desítek metrů. Čtyřnohé vodní záchranáře přivezli Jana a Stanislav Máškovi z Písecka. I novofoundlandští psi, známí svým kladným vztahem k vodě, přitom zasahovali se speciálním postrojem. Bez váhání například při jedné z ukázek vyrazili pro figuranty vzdálené od břehu několik desítek metrů a na vodní hladině je drželi přesně podle naučeného postupu za horní části paží a přitáhli je až ke břehu. Odměnou pro psy i jejich cvičitele byl zasloužený potlesk diváků na břehu.

Součástí záchranného systému, která je speciálně vybavena a většinou povolávána pro kritické okamžiky tonutí osob na jezech a podobně, jsou i hasiči.

Riziková hladina

Podle jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury se letos konal již sedmý ročník akce Bezpečně na vodě. Milan Bajcura a připomněl, že vodní hladina je v létě větším rizikem než jindy. A nemusí se jednat pouze o řeky a rybníky. Stačí i zahradní nebo veřejné bazény. Malé dítě může zmizet pod hladinou v nestřeženém okamžiku, aniž by si toho někdo všiml. Větší si mohou přivodit i těžké zranění, když uklouznou na dlaždičkách na plovárně.

„Děláme i kontroly vůdců malých plavidel,“ zmínil další součást prevence Milan Bajcura s tím, že hlídky na člunech na Lipně nebo Orlíku sledují platnost oprávnění k plavbě, technických osvědčení plavidel nebo případnou přítomnost alkoholu či jiných omamných látek v krvi. Podobné kontroly provádí podle ředitelky Kláry Němcové také Státní plavební správa. Ta mimo jiné už v roce 2017 na některých vodních nádržích vyznačila bezpečné zóny pro plavce, kde jim nehrozí střetnutí s plavidlem. I to patří k bezpečnosti u vody