Druhá říjnová sobota v Mahouši na Prachaticku tradičně patří posvícenskému setkání příznivců starých traktorů. Jinak to nebylo ani letos a setkání nezabránily ani volby do sněmovny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.