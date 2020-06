Pátek 13. března byl ještě normální provoz, lidé se bavili a František Kasl, majitel a provozovatel prachatické herny Biliardbar V koutě, připravoval předem ohlášenou oslavu šedesátých narozenin. Jenže o den později musel lokál zavřít a oslava se nekonala. „Štěstí, že rodina, která si prostory zamluvila, si vše, co bylo připravené, odkoupila, a navíc si vzala ještě sud piva. Čímž mi dost pomohla,“ popisuje první dny po zavření baru v samém centru Prachatic.

I když původně věřil a doufal, že hospody zavřené nezůstanou dlouho, opak byl pravdou a lokál zůstal bez hostů více než dva měsíce. František Kasl ovšem doma neseděl. „Zůstat doma bez peněz není možné, nikdo nepomůže. A hlavně nejsem člověk, co by uměl sedět doma a brečel, tak jsem si sehnal brigádu. Ve svých jedenašedesáti letech jsem pracoval na poli a sbíral kameny,“ popisuje. V povolených mezích zákona si přivydělal a zároveň požádal o státní pomoc v podobě „pětadvacítky“, kterou získal. V době nouzového stavu nezavedl povolený prodej výdejním okýnkem, to nemělo v jeho případě smysl. „Pokud si stát myslí, že je to dost peněz, tak opravdu není. Žádné další pomoci v podobě státních půjček jsem nevyužil ani nevyužiju. Je štěstí, že nemám žádné zaměstnance,“ ujišťuje prachatický barman.

Poté, co vysbíral s dalšími brigádníky po dvou týdnech všechno kamení z polí v okolí Nebahov, kde bydlí, pustil se do úklidu svého podniku. „Komplet jsem sám vymaloval, protože sehnat v době nouzového stavu malíře, nebylo možné,“ směje se a ukazuje na naleštěné police se sklem a pípy od Plzeňského Prazdroje. Otevřel o den později, než bylo povolené a jeho stálí zákazníci, kteří mají rádi klid rodinného prostředí Biliardbaru V koutě, se zase vrátili. „Mám svoji stálou klientelu, a také se tu scházejí fanoušci Slávie, kteří vytvořili spolek Sešívky ze Šumavy,“ říká a ukazuje na obrovskou vlajku na zdi, pod kterou se příznivci fotbalového klubu při fotbalových utkáních scházejí, naposledy to bylo v neděli 7. června.

V Biliardbaru se konají také turnaje v kulečníku. Na dobu nouzového stavu ale žádný nebyl v plánu. „My to stihli v únoru a další plánujeme až teď 20. června,“ říká František Kasl s tím, že už mu hráči volali a těší se. Prý už je svrbějí ruce.