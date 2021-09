Na kafe s hejtmanem pozval Prachatičáky na středeční odpoledne na tamní Velké náměstí Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje.

Jihočeský hejtman Martin Kuba diskutoval s lidmi na prachatickém Velkém náměstí. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Sebou vzal Honzu Kroba, takže byla nejen dobrá káva, ale i domácí limonády a k tomu i čerstvé koláčky z pekařství Cais. "Stejně jako minulý týden na Táborsku nechci mluvit jen se starosty nebo řediteli firem a slyšet, jak všechno "funguje". Chci se potkávat s lidmi. Chci slyšet, jak se na Prachaticku žije, co obyvatele trápí a co by tam bylo třeba podle nich vylepšit," přiblížil hejtma před setkám. "V čem jim může pomoct kraj nebo já jako hejtman."