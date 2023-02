Celkem se na setkání sešlo kolem dvacítky prodejců a čtyřicítky návštěvníků. "Loni jsme oslavili 30 let své působnosti v Táboře. Zabýváme se vším, co souvisí s pivem. Máme dvacet členů, jak z Táborska, tak ale i z celých jižních Čech i Vysočiny. Pořádáme v Táboře dvakrát do roka sběratelská setkání, jedno v únoru a druhé v září," uvedl předseda klubu Marián Jamrich.