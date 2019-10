Rudy Linka: One Man Show se jmenovalo vystoupení v Městském divadle, které bylo první oslavou třiceti let svobody v Prachaticích.

Rudy Linka oslavoval s Prachatickými 30 let svobody v divadle. | Foto: Deník/ Barbora Vaníčková

Večírek pod taktovkou Rudyho Linky a jeho jedinečné show bylo o svobodě, humoru a hudbě není. V roce 1980 opustil Rudy Linka ČSSR, aby o několik let později v USA vystudoval Berklee College of Music a poznal se s jazzmany jako jsou Jim Hall, John Abercrombie, nebo John Scofield, díky nimž se dopracoval až na úplný vrchol. Když se po Sametové revoluci vrátil, spolu s odstupem, který mu vzdálenost mezi jeho domovem v New Yorku a Prahou nabízí, přivezl do svojí vlasti novou energii dělat věci jinak. Rudy Linka se na Prachaticko vrací pravidelně. Nedaleko Prachatic má chalupu, a proto byl při oslavách letošních třiceti let od "Sametové revoluce" pro zástupce prachatické kulturní scény jasnou volbou.