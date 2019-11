V pietní síni prachatického městského hřbitova se v pondělí 18. listopadu naposledy rozloučily asi tři stovky lidí s Janem Stráským. Mezi smutečními hosty byl také bývalý prezident České republiky Václav Klaus. Poslední federální premiér bývalý ředitel Národního parku Šumava zemřel 6. listopadu ve věku 78 let v Praze.

Poslední rozloučení s Janem Stráským se uskutečnilo v pondělí 18. listopadu v pietní síni v Prachaticích. | Foto: Deník/Stanislav Falář

Do Prachatic dorazil i bývalý prezident Václav Klaus. Do obřadní síně ho doprovodil senátor za Šumavu a starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa (ODS). „Byl to milovník hor a šumavské přírody. Navíc ale organizoval i stezky pro nás ostatní, aby nás ke své vášni také nalákal. Byl to také kvalitní politik, musím zdůraznit, že byl schopen přijmout i nevděčné povinnosti jako pozici posledního premiéra federální vlády,“ prohlásil Václav Klaus, v jehož vládách Jan Stráský působil. „Byl to obětavý a přátelský člověk. Na nic si nehrál a nestylizoval se. Nechtěl například nejnovější oblek, říkal, že by to nebyl on,“ dodal Klaus.